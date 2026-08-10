RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Сколько стоит магистратура в Украине в 2026-м: цены на самые популярные специальности

09:31 10.08.2026 Пн
4 мин
Где за год обучение придется платить более 200 тысяч?
aimg Василина Копытко
В каких вузах самое дорогое обучение (фото: lpnu.ua)

В 2026 году цены на отдельные магистерские программы в некоторых ЗВО уже превысили 200 тысяч гривен в год, тогда как по другим специальностям получить образование можно менее чем за 50 тысяч.

РБК-Украина со ссылкой на Освіта.ю рассказывает, сколько стоит магистратура в Украине.

Главное:

  • Самая дорогая магистратура - "Науки о данных" в УКУ: 260 тыс. грн в год.
  • ІТ, бизнес и экономика - среди самых дорогих направлений: отдельные программы стоят более 200 тыс. грн.
  • Журналистика и право - до 140 тыс. грн, дизайн - до 120 тыс. грн в год.
  • Самые дешевые программы - металлургия, агрономия, экология и математика: от 33-60 тыс. грн.
  • Разница между самой дорогой и дешевой магистратурой - почти в 8 раз.

Сколько стоят популярные специальности

Приводим данные о годовой стоимости обучения на дневной форме для всех образовательных программ магистратуры, открытых во время основного набора поступающих в августе 2026 года.

Информация сформирована на основе данных Единой государственной электронной базы по вопросам образования по состоянию на конец июля 2026 года.

Читайте также: Стартовала подача заявлений в магистратуру: что нужно знать поступающим в 2026 году

Экономика

Высокие цены традиционно установили университеты, которые готовят специалистов в сфере информационных технологий, бизнеса и экономики.

Абсолютным рекордсменом среди проанализированных программ стала магистратура "Науки о данных" в Украинском католическом университете. Год обучения здесь стоит 260 тысяч гривен .

К списку самых дорогих также вошли:

  • "Маркетинговый менеджмент" в Киевской школе экономики - 210 тыс. грн ;
  • "Экономика и политика" в КНУ им. Т. Шевченко - 119 тыс. грн.
  • "Экономика" в КПИ им. И. Сикорского - 108 тыс. грн.
  • "Экономическая дипломатия и GR - политики" в Киево-Могилянке - 100 тыс. грн.

Таким образом, на отдельных программах стоимость одного года обучения уже превышает 200 тысяч гривен, а полный курс магистратуры может стоить несколько сот тысяч гривен.

Журналистика

Среди журналистских программ самым дорогим оказался украинский католический университет.

ТОП цен:

  • Украинский католический университет - 140 тыс. грн;
  • КНУ им. Тараса Шевченко - 119,3 тыс. грн;
  • Киевский университет культуры - 118,5 тыс. грн.

В то же время в региональных университетах обучение стоит значительно дешевле:

  • Львовский национальный университет им. Франко - около 76 тыс. грн ;
  • Харьковский Национальный университет им. Каразина - 76,6 тыс. грн;
  • Черноморский национальный университет им. Петра Могилы - 75,5 тыс. грн.

Разница между самыми дорогими и доступными программами достигает почти 65 тысяч гривен в год .

Право

Юридическое образование также остается среди самых дорогих.

Высокую стоимость установили:

  • Украинский католический университет - 140 тыс. грн ;
  • КНУ им. Тараса Шевченко - 119,3 тыс. грн ;
  • Львовский университет бизнеса и права - 109,9 тыс. грн .

Для сравнения, в Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого обучение стоит около 84,3 тыс. грн.

Дизайн

Творческие специальности уже почти догнали право по уровню стоимости.

Самыми дорогими стали:

  • Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств - 120 тыс. грн;
  • Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры - 118,7 тыс. грн .
  • Во Львовской национальной академии искусств аналогичные программы стоят 78 тыс. грн .

Филология

Большинство магистерских программ по филологии в КНУ им. Тараса Шевченко стоят 101-105 тыс. грн в год в зависимости от образовательной программы и языка обучения. В других заведениях в среднем от 70 тыс. грн. в год.

Маркетинг

Стоимость обучения существенно отличается в зависимости от университета.

Самая дорогая программа - Киевская школа экономики - 210 тыс. грн. В то же время в государственных университетах цены преимущественно составляют 80-110 тыс. грн.

Компьютерные науки остаются самым дорогим направлением

Именно ІТ-направления формируют верхушку рейтинга самых дорогих магистерских программ.

Кроме "Наук о данных", высокие цены установлены на:

  • искусственный интеллект;
  • информационную аналитику;
  • системы искусственного интеллекта;
  • компьютерные науки;
  • генеративный искусственный интеллект

В ведущих университетах обучение на этих программах часто превышает 100 тысяч гривен в год.

Где учиться дешевле всего

Несмотря на высокие цены на ІТ и бизнес-образование, в Украине остаются специальности, где контракт стоит в несколько раз дешевле.

Среди них:

  • металлургия - от 33 тыс. грн;
  • агрономия - преимущественно 44-60 тыс. грн;
  • экология - около 50-60 тыс. грн;
  • отдельные математические программы - от 50-57 тыс. грн.

Таким образом, разница между самыми дорогими и дешевыми магистерскими программами достигает почти восьми раз.

Что следует знать абитуриентам

Стоимость обучения зависит не только от специальности, но и конкретного университета. На одной и той же образовательной программе разница между заведениями может составлять десятки тысяч гривен.

При выборе магистратуры следует сравнивать не только цену, но содержание образовательной программы, возможности для практики, международные обмены и перспективы трудоустройства после завершения обучения.

Приведенные цены касаются дневной формы обучения на контракте для поступающих, получающих степень магистра на базе бакалавра. В список включены программы, открытые во время основного набора с 7 по 22 августа 2026 года.

Читайте также о том, что некоторые львовские университеты уже обнародовали стоимость контрактного обучения для поступающих-2026. Более всего подорожали популярные специальности в сфере ІТ, права, экономики и менеджмента.

Ранее мы писали о том, что Национальный университет "Киево-Могилянская академия" утвердил стоимость обучения для поступающих в 2026/2027 учебном году. Теперь цены на самые дешевые специальности стартуют от 50 тысяч гривен в год.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вступительная кампанияОбразование в Украине