Сколько стоит магистратура в Украине в 2026-м: цены на самые популярные специальности

В 2026 году цены на отдельные магистерские программы в некоторых ЗВО уже превысили 200 тысяч гривен в год, тогда как по другим специальностям получить образование можно менее чем за 50 тысяч.
РБК-Украина со ссылкой на Освіта.ю рассказывает, сколько стоит магистратура в Украине.
Главное:
Приводим данные о годовой стоимости обучения на дневной форме для всех образовательных программ магистратуры, открытых во время основного набора поступающих в августе 2026 года.
Информация сформирована на основе данных Единой государственной электронной базы по вопросам образования по состоянию на конец июля 2026 года.
Высокие цены традиционно установили университеты, которые готовят специалистов в сфере информационных технологий, бизнеса и экономики.
Абсолютным рекордсменом среди проанализированных программ стала магистратура "Науки о данных" в Украинском католическом университете. Год обучения здесь стоит 260 тысяч гривен .
К списку самых дорогих также вошли:
Таким образом, на отдельных программах стоимость одного года обучения уже превышает 200 тысяч гривен, а полный курс магистратуры может стоить несколько сот тысяч гривен.
Среди журналистских программ самым дорогим оказался украинский католический университет.
ТОП цен:
В то же время в региональных университетах обучение стоит значительно дешевле:
Разница между самыми дорогими и доступными программами достигает почти 65 тысяч гривен в год .
Юридическое образование также остается среди самых дорогих.
Высокую стоимость установили:
Для сравнения, в Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого обучение стоит около 84,3 тыс. грн.
Творческие специальности уже почти догнали право по уровню стоимости.
Самыми дорогими стали:
Большинство магистерских программ по филологии в КНУ им. Тараса Шевченко стоят 101-105 тыс. грн в год в зависимости от образовательной программы и языка обучения. В других заведениях в среднем от 70 тыс. грн. в год.
Стоимость обучения существенно отличается в зависимости от университета.
Самая дорогая программа - Киевская школа экономики - 210 тыс. грн. В то же время в государственных университетах цены преимущественно составляют 80-110 тыс. грн.
Именно ІТ-направления формируют верхушку рейтинга самых дорогих магистерских программ.
Кроме "Наук о данных", высокие цены установлены на:
В ведущих университетах обучение на этих программах часто превышает 100 тысяч гривен в год.
Несмотря на высокие цены на ІТ и бизнес-образование, в Украине остаются специальности, где контракт стоит в несколько раз дешевле.
Среди них:
Таким образом, разница между самыми дорогими и дешевыми магистерскими программами достигает почти восьми раз.
Стоимость обучения зависит не только от специальности, но и конкретного университета. На одной и той же образовательной программе разница между заведениями может составлять десятки тысяч гривен.
При выборе магистратуры следует сравнивать не только цену, но содержание образовательной программы, возможности для практики, международные обмены и перспективы трудоустройства после завершения обучения.
Приведенные цены касаются дневной формы обучения на контракте для поступающих, получающих степень магистра на базе бакалавра. В список включены программы, открытые во время основного набора с 7 по 22 августа 2026 года.
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Ранее мы писали о том, что Национальный университет "Киево-Могилянская академия" утвердил стоимость обучения для поступающих в 2026/2027 учебном году. Теперь цены на самые дешевые специальности стартуют от 50 тысяч гривен в год.