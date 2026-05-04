Скільки коштує газ сьогодні: нові тарифи для населення до 2027 року

Головне:

Річні тарифи на газ становлять від 7,96 до 9,99 грн за куб і діятимуть до кінця квітня 2027 року.

Місячні ціни у травні коливаються від 8,46 до 29,20 грн за куб.

Близько 98% споживачів залишаються на річних тарифах.

Найнижчу ціну пропонує “Нафтогаз України” – 7,96 грн за куб.

Перехід на місячні тарифи можливий лише за бажанням споживача.

Ціни на газ для населення

На ринку газу для побутових споживачів наразі працюють 8 компаній. Половина з них пропонує лише річні тарифи, які залишилися без змін і діятимуть до 30 квітня 2027 року. У межах цих пропозицій ціна газу становить від 7,96 до 9,99 грн за кубометр.

Інші постачальники пропонують як річні, так і змінні місячні тарифи. У травні місячні ціни знизилися та перебувають у діапазоні від 8,46 до 29,20 грн за кубометр залежно від компанії.

Базовими для населення залишаються саме річні тарифи. Саме вони застосовуються автоматично, тоді як перехід на місячні можливий лише за ініціативою клієнта.

Найбільшим постачальником залишається "Нафтогаз України", клієнтами якого є близько 98% побутових споживачів – понад 12 млн домогосподарств. Його тариф на рівні 7,96 грн за кубометр також продовжено до кінця квітня 2027 року.

Тарифи постачальників у травні

Серед річних пропозицій найнижчі ціни – у "Нафтогазу України", "Тернопільоблгаз Збут" (по 7,96 грн), "Прикарпат Енерго Трейд" (7,98 грн) та "Галнафтогаз" (7,99 грн). Вищі тарифи пропонують "Львівенергозбут" – 8,20 грн, компанії YASNO – 8,46 грн, а також "СвітлоГаз" – до 9,99 грн за кубометр.

Щодо місячних тарифів, то найнижчий рівень у травні становить 8,46 грн, тоді як максимальні ціни сягають 29,20 грн за кубометр.

Таким чином, більшість українців і надалі сплачуватимуть за газ за фіксованими річними тарифами, тоді як ринкові місячні ціни залишаються значно більш мінливими.