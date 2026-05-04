Сколько стоит газ сегодня: новые тарифы для населения до 2027 года

Главное:

Годовые тарифы на газ составляют от 7,96 до 9,99 грн за куб и будут действовать до конца апреля 2027 года.

Месячные цены в мае колеблются от 8,46 до 29,20 грн за куб.

Около 98% потребителей остаются на годовых тарифах.

Самую низкую цену предлагает "Нафтогаз Украины" - 7,96 грн за куб.

Переход на месячные тарифы возможен только по желанию потребителя.

Цены на газ для населения

На рынке газа для бытовых потребителей сейчас работают 8 компаний. Половина из них предлагает только годовые тарифы, которые остались без изменений и будут действовать до 30 апреля 2027 года. В рамках этих предложений цена газа составляет от 7,96 до 9,99 грн за кубометр.

Другие поставщики предлагают как годовые, так и переменные месячные тарифы. В мае месячные цены снизились и находятся в диапазоне от 8,46 до 29,20 грн за кубометр в зависимости от компании.

Базовыми для населения остаются именно годовые тарифы. Именно они применяются автоматически, тогда как переход на месячные возможен только по инициативе клиента.

Крупнейшим поставщиком остается "Нафтогаз Украины", клиентами которого являются около 98% бытовых потребителей - более 12 млн домохозяйств. Его тариф на уровне 7,96 грн за кубометр также продлен до конца апреля 2027 года.

Тарифы поставщиков в мае

Среди годовых предложений самые низкие цены - у "Нафтогаза Украины", "Тернопольоблгаз Сбыт" (по 7,96 грн), "Прикарпат Энерго Трейд" (7,98 грн) и "Галнафтогаз" (7,99 грн). Более высокие тарифы предлагают "Львовэнергосбыт" - 8,20 грн, компании YASNO - 8,46 грн, а также "СвітлоГаз" - до 9,99 грн за кубометр.

Что касается месячных тарифов, то самый низкий уровень в мае составляет 8,46 грн, тогда как максимальные цены достигают 29,20 грн за кубометр.

Таким образом, большинство украинцев и в дальнейшем будут платить за газ по фиксированным годовым тарифам, тогда как рыночные месячные цены остаются значительно более изменчивыми.