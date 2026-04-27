Сколько стоит бензин, дизель, газ и где выгоднее: обзор цен на АЗС 27 апреля
11:20 27.04.2026 Пн
2 мин
Государственная АЗС подняла цену на один из видов бензина и при этом остается более выгодной
Фото: цены на топливо держатся, но разница между сетями есть (Getty Images)
Большинство автозаправочных станций в Украине оставили цены без изменений после выходных. В то же время в госсети зафиксировано точечное подорожание.
РБК-Украина рассказывает о ценах на АЗС 27 апреля и где выгоднее заправить авто.
Главное:
- Бензин: Цены на стандартный А-95 в крупных сетях застыли на отметке 75,90-75,99 грн. На "Укрнафте, несмотря на подорожание, заправляться все равно дешевле.
- Дизель: За литр стандартного дизтоплива просят в среднем 89,90 грн, а за премиальные сорта придется отдать почти 93 гривны.
- Автогаз: Цена на заправках колеблется в пределах 49 гривен. Самый дешевый вариант по-прежнему предлагает "Укрнафта" (на 1 гривну меньше конкурентов).
Что изменилось в ценах на топливо за выходные
Большинство крупных сетей сохранили ценники на уровне пятницы, 24 апреля. Рынок демонстрирует максимальную устойчивость. Сети OKKO, WOG и SOCAR не изменили ни одной позиции в своем прайсе.
В то же время на государственной АЗС "Укрнафта" стоимость премиального бензина 95 (Energy) выросла на 3 гривны - с 69,90 грн до 72,90 грн. Остальные позиции госсети остались без изменений.
Фото: цены на популярных АЗС в Украине по состоянию на 27 апреля (инфографика РБК-Украина)
Детализация цен на АЗС на 27 апреля
OKKO
- Бензин Pulls 100: 85,90 грн
- Бензин Pulls 95: 78,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 75,90 грн
- ДТ Pulls: 92,90 грн
- ДТ Евро: 89,90 грн
- Газ: 49,90 грн
WOG
- Бензин 100: 85,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 78,90 грн
- Бензин 95 Евро: 75,90 грн
- ДТ Mustang: 92,90 грн
- ДТ Евро-5: 89,90 грн
- Газ: 49,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 85,99 грн
- Бензин NANO 95: 79,99 грн.
- Бензин А-95: 75,99 грн
- ДТ NANO Extro: 92,99 грн.
- ДТ NANO: 89,99 грн.
- Газ: 49,98 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 78,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 72,90 грн
- Бензин А-95: 69,90 грн
- Бензин А-92: 66,90 грн
- ДТ (Energy): 88,90 грн
- ДТ: 86,90 грн
- Газ: 48,90 грн