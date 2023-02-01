Скільки коштів від партнерів потрібно Україні щомісяця: відповідь Мінфіну

Наразі уряд має підтвердження про фінансування від Євросоюзу та Сполучених Штатів близько 30 млрд доларів на 2023 рік.

"Однак залишається потреба ще 10 млрд доларів. І тут ми розраховуємо на допомогу від інших країн та міжнародних фінансових організацій, зокрема МВФ", - заявила Зикова.

Вона наголосила, що Україна зацікавлена у забезпеченні ефективного, підзвітного та прозорого використання фінансування, у тому числі від донорів. Робота над створенням таких механізмів триває.

При цьому вона додала, що уряд провів системну роботу щодо зменшення дефіциту бюджету шляхом збільшення податкових та митних надходжень, а також оптимізації низки напрямків бюджетних видатків.

Нагадаємо, раніше Bloomberg повідомляв, що МВФ вивчає можливість надання Україні багаторічного пакета допомоги у розмірі 16 млрд доларів.

Крім того, Нацбанк України прогнозує зростання ВВП України у 2023 році на 0,3%. У жовтні НБУ прогнозував зростання на 4,0%.

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