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Сколько средств от партнеров нужно Украине ежемесячно: ответ Минфина

Фото: Украина нуждается в около 3 миллиардов долларов финансирования (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Потребность Украины в международном финансировании остается ощутимой. Стране ежемесячно нужно около 3 млрд долларов финансирования от иностранных партнеров.

Об этом заявила заместитель министра финансов Ольга Зыкова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

В настоящее время у правительства есть подтверждение о финансировании от Евросоюза и Соединенных Штатов около 30 млрд долларов на 2023 год.

"Однако остается потребность еще в 10 млрд долларов. И здесь мы рассчитываем на помощь от других стран и международных финансовых организаций, в частности МВФ", - заявила Зыкова.

Она подчеркнула, что Украина заинтересована в обеспечении эффективного, подотчетного и прозрачного использования финансирования, в том числе от доноров. Работа над созданием подобных механизмов продолжается.

При этом она добавила, что правительство провело системную работу по уменьшению дефицита бюджета путем увеличения налоговых и таможенных поступлений, а также оптимизации ряда направлений бюджетных расходов.

Напомним, ранее Bloomberg сообщал, что МВФ изучает возможность предоставления Украине многолетнего пакета помощи в размере 16 млрд долларов.

Кроме того, Нацбанк Украины прогнозирует рост ВВП Украины в 2023 году на 0,3%. В октябре НБУ прогнозировал рост на 4,0%.

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