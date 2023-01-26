ua ru
Чт, 26 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

НБУ погіршив прогноз щодо економіки України на 2023 рік

Новость на русском →
Україна, Четвер 26 січня 2023 14:16
НБУ погіршив прогноз щодо економіки України на 2023 рік Фото: Національний банк України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2023 році на 0,3%. У жовтні НБУ прогнозував зростання на 4,0%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Андрія Пишного на брифінгу, який транслювався на Youtube.

Згідно з оновленим прогнозом, у 2024 році економіка зросте на 4,1% (раніше прогнозувалося зростання на 5,2%). У 2025 році зростання ВВП становитиме 6,4%.

За оцінками НБУ, у 2022 році падіння ВВП становило 30,3% (у жовтні НБУ прогнозував падіння на 31,5%).

Як зазначив Пишний, Погіршення прогнозу порівняно із жовтневими оцінками зумовлене насамперед наслідками енергетичного терору, а також переглядом основного припущення щодо тривалості збереження безпекових ризиків.

За його словами, унаслідок енергетичного терору з боку Росії спад ВВП України в IV кварталі 2022 року поглибився (до 35% у річному вимірі).

"Підприємства торгівлі та сектору послуг доволі швидко адаптувалися до відключень електроенергії. Обмеженим був вплив і на аграрний сектор. Натомість значних втрат випуску зазнала промисловість, зокрема металургія. Водночас завдяки кращим результатам ІІІ кварталу та швидкій адаптації частини бізнесу й населення до нових умов оцінку падіння реального ВВП у 2022 році поліпшено до 30,3%", - сказав голова НБУ.

НБУ погіршив прогноз щодо економіки України на 2023 рік

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує невелике економічне зростання в Україні у 2023 році на рівні 1,0%. Оцінка падіння ВВП України у 2022 році становить 33,0%.

За оцінкою Мінекономіки, падіння валового внутрішнього продукту України у 2022 році становило 32%. Офіційний прогноз уряду на 2023 рік – зростання на 3,2%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України ВВП
NEWS
ППО відпрацювала, але є удари по енергетиці: наслідки ракетної атаки на Україну
ППО відпрацювала, але є удари по енергетиці: наслідки ракетної атаки на Україну
DAILY
Що відбувається в енергетиці та як довго Україні жити з відключеннями світла
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Що відбувається в енергетиці та як довго Україні жити з відключеннями світла