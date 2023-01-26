НБУ погіршив прогноз щодо економіки України на 2023 рік

Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2023 році на 0,3%. У жовтні НБУ прогнозував зростання на 4,0%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Андрія Пишного на брифінгу, який транслювався на Youtube .

Згідно з оновленим прогнозом, у 2024 році економіка зросте на 4,1% (раніше прогнозувалося зростання на 5,2%). У 2025 році зростання ВВП становитиме 6,4%.

За оцінками НБУ, у 2022 році падіння ВВП становило 30,3% (у жовтні НБУ прогнозував падіння на 31,5%).

Як зазначив Пишний, Погіршення прогнозу порівняно із жовтневими оцінками зумовлене насамперед наслідками енергетичного терору, а також переглядом основного припущення щодо тривалості збереження безпекових ризиків.

За його словами, унаслідок енергетичного терору з боку Росії спад ВВП України в IV кварталі 2022 року поглибився (до 35% у річному вимірі).

"Підприємства торгівлі та сектору послуг доволі швидко адаптувалися до відключень електроенергії. Обмеженим був вплив і на аграрний сектор. Натомість значних втрат випуску зазнала промисловість, зокрема металургія. Водночас завдяки кращим результатам ІІІ кварталу та швидкій адаптації частини бізнесу й населення до нових умов оцінку падіння реального ВВП у 2022 році поліпшено до 30,3%", - сказав голова НБУ.