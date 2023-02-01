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Скільки коштів від партнерів потрібно Україні щомісяця: відповідь Мінфіну

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Київ, Середа 01 лютого 2023 22:51
Скільки коштів від партнерів потрібно Україні щомісяця: відповідь Мінфіну Фото: Україна потребує близько 3 мільярдів доларів фінансування (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Потреба України у міжнародному фінансуванні залишається відчутною. Країні щомісяця потрібно близько 3 млрд. доларів фінансування від іноземних партнерів.

Про це заявила заступник міністра фінансів Ольга Зикова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Наразі уряд має підтвердження про фінансування від Євросоюзу та Сполучених Штатів близько 30 млрд доларів на 2023 рік.

"Однак залишається потреба ще 10 млрд доларів. І тут ми розраховуємо на допомогу від інших країн та міжнародних фінансових організацій, зокрема МВФ", - заявила Зикова.

Вона наголосила, що Україна зацікавлена у забезпеченні ефективного, підзвітного та прозорого використання фінансування, у тому числі від донорів. Робота над створенням таких механізмів триває.

При цьому вона додала, що уряд провів системну роботу щодо зменшення дефіциту бюджету шляхом збільшення податкових та митних надходжень, а також оптимізації низки напрямків бюджетних видатків.

Нагадаємо, раніше Bloomberg повідомляв, що МВФ вивчає можливість надання Україні багаторічного пакета допомоги у розмірі 16 млрд доларів.

Крім того, Нацбанк України прогнозує зростання ВВП України у 2023 році на 0,3%. У жовтні НБУ прогнозував зростання на 4,0%.

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