Пийте каву з цим продуктом, щоб "зарядитись" енергією і надовго забути про голод
Кава з горіхами - не лише смачне, а й корисне поєднання. Такий тандем підтримує роботу мозку, знижує рівень стресу та наситить енергією на весь день.
РБК-Україна також повідомляє, які горіхи найкраще поєднуються з кавою.
Користь від поєднання кави з горіхами
Нутриціолог Карина Боховісова розповіла, що більшість людей звикли "перебивати голод" кавою з молоком. Це насправді зручно, але через годину ви відчуєте знову голод, роздратування та бажання їсти солодке.
Додавши до кави горішки, ви:
- відчуватимете насичення довше
- стабільний рівень енергії
- ймовірність переїдання після знизиться в рази.
- знизиться рівень тривоги
Також внаслідок жування відбувається зниження внутрішньої напруги.
Варто пам'ятати, що кава з горіхами - це не повноцінний прийом, але набагато краще, чим просто сам напій.
Горіхи допомагають зменшити подразнення слизової оболонки шлунка, яке може виникати при вживанні кави натщесерце. Їхні жири та білки утворюють захисний бар’єр.
І кава, і горіхи корисні для мозку. Кофеїн покращує концентрацію, а омега-3 та вітамін E з горіхів - пам’ять та нейрозахист. Разом вони створюють потужний дует для розумової активності.
Комбінація кофеїну та корисних жирів з горіхів може активізувати метаболізм і сприяти легшому контролю ваги (особливо якщо кава без цукру).
Які горіхи найкращі до кави
З кавою найкраще поєднують такі горіхи:
- мигдаль
- волоські
- лісові
- фісташки
- кеш’ю
Вибирайте несолоні й несмажені горіхи, а кава бажано - без цукру й вершків.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка нутриціолога Карини Боховісової, сайти Health та Earth.