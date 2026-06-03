Скільки хрещених може бути у дитини, як їх обрати і що заборонено: роз'яснення ПЦУ
Обирати хрещених батьків для дитини важливо "з розумом". У ПЦУ пояснили, як зробити це правильно та які заборони існують.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Православної Церкви України (ПЦУ) у Facebook.
Головне:
- Хрещені для дорослих: якщо Таїнство хрещення звершується над людиною в дорослому віці, наявність хрещених батьків - не обов'язкова (хоча й не заборонена).
- Основний обов'язок: хрещені батьки дитини мають опікуватися духовним життям своїх похресників.
- Скільки може бути: традиційною нормою є пара хрещених (чоловік і жінка), але дозволяється й один хрещений - тієї ж статі, що й дитина.
- Кого обрати: під час розгляду кандидатур хрещених важливо зважати на "духовні засади" і готовність людини допомагати похреснику впродовж всього життя.
- Головні заборони: хрещеними не можуть бути рідні батьки дитини, чоловік і дружина (для одного малюка), неповнолітні, нехрещені, іновірці та атеїсти.
- "Перехресне" кумівство: ПЦУ не забороняє ставати хрещеними батьками для дітей тих людей, які раніше охрестили вашу власну дитину.
- Табу на шлюб: хрещені батьки не можуть одружуватися між собою, з рідними батьками дитини, а також зі своїми похресниками.
Чи потрібні хрещені батьки дорослим людям
Українцям розповіли, що коли охрещується доросла людина, то вона "свідомо сповідує свою віру".
З огляду на це "наявність хрещених батьків під час Таїнства хрещення не є обов'язковим".
"Водночас заборони на це немає", - уточнили у ПЦУ.
Отже, якщо охрещуваний дорослий "має доброго наставника у вірі", то може "взяти таку людину за хрещеного батька / хрещену матір".
Чому дітям хрещені батьки потрібні завжди
У ПЦУ нагадали, що коли Таїнство хрещення звершується над дітьми чи немовлятами, вони "ще не є свідомими у вірі".
Саме тому малюки потребують хрещених батьків.
"Тобто тих, хто відповідатиме за них перед Богом подібно до батьків звичайних", - пояснили громадянам.
Які основні обов'язки хрещених батьків
В цілому хрещені батьки дитини "мають опікуватися духовним життям своїх похресників".
"Так само добре, як рідні батько і мати піклуються про виховання, фізичне здоров'я та матеріальне благополуччя своєї дитини", - зауважили у ПЦУ.
Наголошується, що хрещені батьки - велика відповідальність:
- і перед людьми;
- і перед Богом.
"Бути ними означає не просто формально взяти участь у відповідному Таїнстві Церкви і далі вважатися хрещеними батьками певної дитини", - констатували у ПЦУ.
Адже бути хрещеними - це "взяти на себе відповідальність духовного наставника за певну особу на все життя".
Як обрати хрещених батьків - на що зважати
За інформацією ПЦУ, хрещені батьки - це віруючі дорослі люди, християни, які з любов'ю та власним прикладом допомагають похреснику або похресниці на шляху духовного зростання.
Отже, хрещені батьки мають бути:
- прикладом для наслідування;
- підтримкою й опорою для свого похресника;
- вчителями, провідниками у духовному житті.
"І не лише в дитинстві: хрещені зобов'язані навчити засадам Христової віри свого похресника/похресницю, коли він/вона підросте, допомагати йому/їй, молитися за нього/неї все життя", - повідомили у ПЦУ.
Це і є "священний обов'язок хрещених батьків".
"Тож саме з цих позицій потрібно виходити, коли обираєте хрещених батьків для своєї дитини", - додали у ПЦУ.
Крім того, українцям порадили згадати при цьому про такі питання:
- Хто з ваших знайомих допоможе дитині вивчити її перші молитви?
- Хто разом з вами буде ходити до храму, брати участь у богослужіннях і Таїнствах?
- Хто зможе допомагати вам у духовному вихованні вашої дитини?
"Відповіді на ці питання підкажуть найкращих кандидатів", - наголосили у ПЦУ.
Обирати хрещених батька та матір потрібно "з розумом" (інфографіка: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)
Хто не може бути хрещеним батьком чи матір'ю
У ПЦУ повідомили, що в цілому хрещеними батьками для дитини не можуть бути:
- її рідні батьки;
- подружжя - для однієї дитини;
- неповнолітні особи;
- ті, хто не вірує в істини Православної Церкви;
- іновірці;
- нехрещені люди.
Скільки хрещених батьків може бути у дитини
Щодо того, скільки в дитини повинно бути хрещених батьків, то традиційно в Україні "нормою є мати пару хрещених":
- батька;
- матір.
Однак дозволено мати й одного хрещеного - тієї статі, якої й дитина.
У давній Церкві, за даними ПЦУ, для одного похресника був лише один хрещений (для хлопчика - тато, а для дівчинки - мати).
"Це зумовлено лише практичними міркуваннями, адже до V століття хрестилися переважно в дорослому віці, занурюючись у воду майже без одягу, тому за хрещених брали християн своєї статі", - пояснили українцям.
Проте пізніше - після впровадження загальноприйнятої практики хрестити дітей із самого малечку - хрещених батьків стало двоє.
"А через кілька століть почали брати іноді по дві пари і більше", - додали у ПЦУ.
Чи забороняє Церква "перехресне" кумівство
Насамкінець у ПЦУ зауважлили, що церковних заборон для "перехресного" кумівства - немає.
Йдеться про те, щоб стати хрещеними батьками дітей тих, хто хрестив вашу дитину.
При цьому за усталеною традицією, хрещені батьки не можуть брати шлюб:
- між собою;
- з рідними батьками охрещеної дитини;
- зі своєю духовною дитиною.
Нагадаємо, раніше у ПЦУ розповіли, як правильно вшановувати ікони у храмах та просити благословення у священника.
Крім того, українцям пояснили, чи може онлайн-трансляція замінити похід до храму.
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