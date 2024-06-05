Скільки грошей дали Україні міжнародні партнери від початку повномасштабної війни

Хто і скільки грошей надав Україні в 2022-2023 роках

Лідер за обсягом наданого фінансування – Європейський Союз. За 2022-2023 роки країни ЄС сумарно надали Україні 27,491 млрд доларів (в еквіваленті).

США надали за цей час 22,93 млрд доларів.

МВФ виділив 7,168 млрд доларів.

Японія надала Україні 4,207 млрд доларів.

Канада – 3,646 млрд доларів.

Велика Британія – 2,038 млрд доларів.

Світовий банк – 2,045 млрд доларів.

Німеччина – 1,689 млрд доларів.

Європейський інвестиційний банк – 720 млн доларів.

Далі в списку партнерів - фінансових донорів України – низка європейських країн, внесок кожної з яких не перевищує 1 млрд доларів за 2022-2023 роки. Проте сумарно з лідерами списку вони надали Україні фінансову допомогу на 73,573 млрд доларів. І це лише за 2022 та 2023 роки.

В списку партнерів – Норвегія, Франція, Італія, Нідерланди, Іспанія, Данія, Швеція, Фінляндія, Швейцарія, Литва, Ірландія, Латвія, Австрія, Бельгія, Ісландія, Албанія, Естонія.

Хто допомагає Україні грішми в 2024 році

Від початку 2024 року найбільше фінансової допомоги Україні надали: Європейський Союз – 6,484 млрд доларів (в еквіваленті), Японія – 2,131 млрд і Канада – 1,471 млрд.

Також суттєві суми фінансової допомоги надали МВФ, Велика Британія, Норвегія, Світовий банк, Іспанія.

Сумарно партнери надали Україні від початку року 11,8 млрд доларів. Це станом на 28 травня.

Джерело: Міністерство фінансів України (натисніть на картинку для збільшення)

Нагадаємо, 21 травня Єврокомісія ухвалила рішення про передачу Україні прибутку від заблокованих російських активів. Йдеться про суму приблизно 3 млрд євро. У наступні роки прибуток може збільшитися та досягти 5 млрд євро.

Крім того, країни Великої сімки готові схвалити кредит Україні на 50 млрд доларів під заставу заморожених російських активів.

Тим часом Кабінет міністрів затвердив проект угоди зі США про надання Україні бюджетної підтримки на 7,9 млрд доларів в рамках пакету військової допомоги на 61 млрд доларів.

Також на днях закінчився четвертий перегляд програми співробітництва України з МВФ. В разі позитивних висновків керівництва Фонду, на які ми очікуємо в кінці червня, Україна отримає черговий транш кредиту на 2,2 млрд доларів.

А ще в кінці травня Україна та Європейський союз підписали Рамкову угоду щодо фінансування в рамках реалізації чотирирічного пакету фінансової допомоги Ukraine Facility на 50 млрд доларів.