Кабмін затвердив угоду для отримання 7,9 млрд доларів фінансової допомоги від США

Кабінет міністрів затвердив проект угоди зі США про надання Україні бюджетної підтримки на 7,9 млрд доларів. Це гроші з пакету на 61 млрд доларів.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням його заяву під час засідання уряду.

Як зазначив Шмигаль, цьогоріч Україна вже отримала 11,8 млрд доларів міжнародної фінансової допомоги. Це, зокрема, кошти МВФ, кошти Євросоюзу за програмою UkraineFacility, кошти інших партнерів: Японії, Канади, Великої Британії.

"Сьогодні ухвалюємо проект угоди між Україною та США, який дозволить Україні отримати майже 7,9 млрд доларів фінансово-економічної підтримки. Це кошти в межах нового пакета американської допомоги, які будуть спрямовані в бюджет України", - сказав він.

Крім того, Шмигаль повідомив, що друге рішення, яке уряд ухвалив сьогодні для економічної стійкості, - залучення до 100 млн євро від Європейського інвестиційного банку. Ці кошти будуть направлені для кредитування малого і середнього бізнесу.

Кредит від США

Нагадаємо, у квітні в США схвалили пакет допомоги Україні на 61 млрд доларів. Окрім військових поставок він передбачає 7,9 млрд доларів прямої бюджетної підтримки, яка буде надана у вигляді кредиту. У майбутньому він може бути списаний.

За інформацією РБК-Україна, пропозиції реформ, які й мають увійти до умов кредитування, США вже передали українській стороні.