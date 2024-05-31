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Україна та МВФ зробили крок до перегляду програми на 15,6 млрд доларів

П'ятниця 31 травня 2024 23:15
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Україна та МВФ зробили крок до перегляду програми на 15,6 млрд доларів Фото: Україна та МВФ домовилися про перегляд програми (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна та Міжнародний валютний фонд домовилися про четвертий перегляд програми Механізму розширеного фінансування на 15,6 млрд доларів на рівні експертів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram та пресслужбу Міжнародного валютного фонду.

Прем'єр зазначив, що Україна раніше у жодній програмі МВФ не доходила до четвертого перегляду програми.

"Україна виконала всі кількісні критерії та структурні маяки у четвертий перегляд. Після затвердження Виконавчою радою МВФ, яка має відбутися найближчими тижнями, Україна отримає 2,2 млрд доларів", - розповів Шмигаль.

Він додав, що кошти партнерів допомагають Україні фінансувати всі ключові витрати бюджету у повному обсязі та спрямовувати внутрішні ресурси на оборону країни.

При цьому Гевін Грей, який очолив групу експертів МВФ, також додав, що такі домовленості ще має затвердити Виконавча рада фонду.

За його словами, МВФ очікує уповільнення зростання економіки України через атаки на енергетику. При цьому інфляція повільно зростатиме.

Також Грей додав, що у 2025 році бюджет України потребуватиме мобілізації більшої кількості коштів усередині країни через високі витрати на тлі війни.

Що передувало

Нагадаємо, 27 травня у Варшаві розпочала свою роботу місія МВФ. Туди для переговорів прибула українська делегація із головою НБУ Андрієм Пишним.

Очікується, що за підсумками переговорів загальна сума допомоги МВФ зросте до 7,6 млрд доларів.

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