Сколько денег дали Украине международные партнеры с начала полномасштабной войны

Кто и сколько денег предоставил Украине в 2022-2023 годах

Лидер по объему предоставленного финансирования – Европейский Союз. За 2022-2023 годы страны ЕС суммарно выделили Украине 27,491 млрд долларов (в эквиваленте).

США выделили за это время 22,93 млрд долларов.

МВФ выделил 7,168 млрд долларов.

Япония выделила Украине 4,207 млрд долларов.

Канада – 3,646 млрд долларов.

Великобритания – 2,038 млрд долларов.

Всемирный банк – 2,045 млрд долларов.

Германия – 1,689 млрд долларов.

Европейский инвестиционный банк – 720 млн долларов.

Далее в списке партнеров – финансовых доноров Украины – ряд европейских стран, вклад каждой из которых не превышает 1 млрд долларов за 2022-2023 годы. Однако суммарно с лидерами списка они предоставили Украине финансовую помощь на 73,573 млрд долларов. И это только за 2022 и 2023 годы.

В списке партнеров – Норвегия, Франция, Италия, Нидерланды, Испания, Дания, Швеция, Финляндия, Швейцария, Литва, Ирландия, Латвия, Австрия, Бельгия, Исландия, Албания, Эстония.

Кто помогает Украине деньгами в 2024 году

С начала 2024 года больше всего финансовой помощи Украине предоставили: Европейский Союз – 6,484 млрд долларов (в эквиваленте), Япония – 2,131 млрд и Канада – 1,471 млрд.

Также существенные суммы финансовой помощи предоставили МВФ, Великобритания, Норвегия, Всемирный банк, Испания.

Суммарно партнеры выделили Украине с начала года 11,8 млрд долларов. Это по состоянию на 28 мая.

Источник: Министерство финансов Украины (нажмите на картинку для увеличения)

Напомним, 21 мая Еврокомиссия приняла решение о передаче Украине прибыли от заблокированных российских активов. Речь идет о сумме около 3 млрд евро. В последующие годы прибыль может увеличиться и достигнуть 5 млрд евро.

Кроме того, страны "Большой семерки" готовы одобрить кредит Украине на 50 млрд долларов под залог замороженных российских активов.

Между тем, Кабинет министров утвердил проект соглашения с США о предоставлении Украине бюджетной поддержки на 7,9 млрд долларов в рамках пакета военной помощи на 61 млрд долларов.

Также на днях завершился четвертый пересмотр программы сотрудничества Украины с МВФ. В случае положительных выводов руководства Фонда, которых мы ожидаем в конце июня, Украина получит очередной транш кредита на 2,2 млрд долларов.

А еще в конце мая Украина и Европейский союз подписали Рамочное соглашение о финансировании в рамках реализации четырехлетнего пакета финансовой помощи Ukraine Facility на 50 млрд долларов.