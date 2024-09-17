Скільки громадян проживають на підконтрольних Україні територіях: відповідь демографа
На підконтрольних Україні територіях проживають від 16 до 30 млн громадян.
Про це заявила директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи НАН України Елла Лібанова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Верховний комісар з питань біженців дає 6 млн українців, які виїхали. Але там у мене сумніви пов'язані з тим, що 1,2 млн громадян у Росії. Насправді, хто знає, скільки їх у Росії?", - сказала Лібанова.
За її словами, згідно з даними Євростату, в середині серпня було зафіксовано 4,2 млн українців зі статусом тимчасового захисту в ЄС.
Згідно з даними Мінсоцполітики, в 1991 році населення України становило 52 млн, а зараз - приблизно 35 млн. З них 31 млн - на підконтрольних Україні територіях, 2,3 млн - у Криму та 1,8 млн - на решті окупованих територій.
Також у міністерстві очікують, що 2050 року населення України становитиме 25,2 млн громадян (у межах 1991 року).
Населення України
За словами директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Елли Лібанової, в Україні до 2030 року може залишитися близько 30 мільйонів населення, а за оптимістичного сценарію розвитку подій - 34-35 мільйонів людей.
Вона також припустила, що в Україну повернеться менше половини тих людей, хто втік від війни.
А згідно з прогнозами ООН, до 2100 року населення України скоротиться до 15,3 млн людей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.