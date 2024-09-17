Сколько граждан проживает на подконтрольных Украине территориях: ответ демографа
На подконтрольных Украине территориях проживает от 16 до 30 млн граждан.
Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи НАН Украины Элла Либанова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Верховный комиссар по вопросам беженцев дает 6 млн уехавших украинцев. Но там у меня сомнения связаны с тем, что 1,2 млн граждан в России. На самом деле, кто знает, сколько их в России?", - сказала Либанова.
По ее словам, согласно данным Евростата, в середине августа было зафиксировано 4,2 млн украинцев со статусом временной защиты в ЕС.
Согласно данным Минсоцполитики, в 1991 году население Украины составило 52 млн, а сейчас - примерно 35 млн. Из них 31 млн - на подконтрольных Украине территориях, 2,3 млн - в Крыму и 1,8 млн - на остальных оккупированных территориях.
Также в министерстве ожидают, что в 2050 году население Украины составит 25,2 млн граждан (в пределах 1991 года).
Население Украины
По словам директора Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Эллы Либановой, в Украине до 2030 года может остаться около 30 млн населения, а при оптимистическом сценарии развития событий - 34-35 млн человек.
Она также предположила, что в Украину вернется меньше половины тех людей, кто бежал от войны.
А согласно прогнозам ООН, к 2100 году население Украины сократится до 15,3 млн человек.
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