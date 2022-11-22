До 2030 року в Україні може залишитися 30 мільйонів населення, – демограф

В Україні до 2030 року може залишитися близько 30 мільйонів населення, а за оптимістичного сценарію розвитку подій – 34-35 мільйонів людей.

По це в коментарі РБК-Україна повідомила директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи, академік Елла Лібанова.

"Без економічного росту і повернення біженців Україну очікує демографічна криза"

За даними Всесвітнього банку, рівень народжуваності в Україні у 2020 році складав 1,22 дитини на жінку – один із найнижчих у Європі та світі. На думку експертів, через такі низькі темпи зростання природній приріст населення неможливий, а старіння ще ускладнить післявоєнне відновлення економіки.

"Масове повернення біженців пов'язане із воєнною ситуацією, і в довготривалій перспективі - зі стратегією економічного розвитку", – поділився думкою із Al Jazeera економіст Олексій Кущ.

На його думку, має бути програма повернення біженців, яке неможливе без економіки, що стрімко розвивається.

"Інакше на Україну чекає демографічна криза – населення менше 30 мільйонів людей, 10 мільйонів з яких – пенсіонери", – зазначив аналітик.

Фото: Українські біженці у Польщі в березні 2022 року (РБК-Україна)

"Нової хвилі міграції зараз немає" - Елла Лібанова

Такий ризик дійсно є, погоджується Елла Лібанова. За її словами, Україна має повернути тих втікачів від війни, які виїхали головним чином нещодавно.

"У нас дійсно ситуація дуже гостра. Народжуваність під час війни не зростає, смертність не знижується. Плюс ще імміграція. Тому зменшення населення неминуче. У нас депопуляція була ще до війни", – зауважує демограф.

Між тим, з останніми цифрами ООН про 7 мільйонів українців, що виїхали з України під час війни, Елла Лібанова не згодна.

"Із 24 лютого по 21 листопада сальдо міграції – різниця, між тими, хто виїхав з України та в'їхав – десь півтора мільйона. Хтось повернувся з тих, хто був за кордоном до війни. Тобто збільшення кількості українців, які перебувають за кордоном – приблизно 1,5 мільйони людей", – каже вона.

Нової хвилі міграції експерт не спостерігає – про це свідчать і щодобові зведення Держприкордонслужби про рух на кордоні.

Фото: Українці на кордоні з Угорщиною (gettyimages.com)

Скільки населення залишилось в Україні та чого чекати далі

Населення в 30 мільйонів може бути реальністю в Україні вже в 2030 році, зазначає Елла Лібанова.

"Ми сподіваємося, що все-таки буде 35 мільйонів. Все залежить від того, скільки ще триватиме війна. Це головне. Ми думаємо, що зараз населення України – 34-35 мільйонів людей в кордонах 23 лютого, не враховуючи окупованих Донбасу і Криму", – розповідає демограф.

Станом на 23 лютого людей було більше, ніж 35 мільйонів. Відтоді відзначалася підвищена смертність - люди загинули від бомбардувань чи ран на полі бою, хтось помер від серцево-судинних хвороб через стреси, відсутність медичної допомоги та інших факторів. Також демографи враховують ненародження.

"Народжуваність впала у 2022 році, але ми очікуємо, що сильніше вона впаде у 2023 році. Тому що в 2022-му народилися ті діти, ембріони яких вже були. А от якщо весь 2022 рік такий, і в 2023-му війна триватиме, народжуваність впаде дуже критично", – попереджає Елла Лібанова.

Фото: Реєстація українців у Польщі (gettyimages.com)

Якщо в 2021 році народжуваність в Україні була - 1,1 дитина на одну жінку, то в і 2022-му і тим більше в 2023-му роках показники будуть точно менше одиниці, наголошує експерт.

"Ймовірно, що і в 2024 році народжуваність буде низька. Після цього скоріше за все буде потроху підвищуватися. Але на бебі-бум я б не розраховувала", –вважає вона.

Для того, щоб було просте відтворення поколінь (щоб чисельність батьків замістилася чисельністю дітей), треба, щоб жінка за своє життя народжувала 2,15 дитини. А щоб був приріст населення, треба мати середні показники хоча б 2,2-2,3 дитини на жінку.

"В жодній країні Європи вже немає народжуваності більше 2,15. А в Україні наразі ситуація найгірша, бо в розвинених країнах депопуляція компенсується міграційним припливом, а у нас міграційний відплив, тому він посилює проблему. У нас міграція сформувалася задовго до 24 лютого", – пояснює експерт.

Нагадаємо, ми писали, що українці дедалі рідше їдуть до ЄС через війну.