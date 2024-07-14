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Прогноз ООН: до 2100 року населення України скоротиться до 15,3 млн людей

Неділя 14 липня 2024 17:14
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Прогноз ООН: до 2100 року населення України скоротиться до 15,3 млн людей Фото: люди у Харкові (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Населення України до 2100 року скорочуватиметься. Таких висновків дійшли в ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь ООН "Перспективи світового населення 2024 року".

За їхніми даними, на початок цього року в Україні було близько 37 млн людей. Але до 2100 року населення країни скоротиться до 15,3 млн осіб.

Також ООН прогнозує, що у 2084 році буде максимальний рівень людства у цьому столітті, а саме - 10,3 млрд осіб. Але до 2100 року кількість людей трохи зменшиться - до 10,2 млрд.

При цьому, згідно даним доповіді, очікується, що середня тривалість життя поступово зростатиме і до кінця 21 століття становитиме 81,7 року. Чоловіки в середньому житимуть трохи менше 80 років, а жінки майже 84 роки.

Нагадаємо, що за словами директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Елли Лібанової, в Україну повернеться менше половини тих людей, хто втік від війни.

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