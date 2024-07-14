Прогноз ООН: до 2100 року населення України скоротиться до 15,3 млн людей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь ООН "Перспективи світового населення 2024 року".

За їхніми даними, на початок цього року в Україні було близько 37 млн людей. Але до 2100 року населення країни скоротиться до 15,3 млн осіб.

Також ООН прогнозує, що у 2084 році буде максимальний рівень людства у цьому столітті, а саме - 10,3 млрд осіб. Але до 2100 року кількість людей трохи зменшиться - до 10,2 млрд.

При цьому, згідно даним доповіді, очікується, що середня тривалість життя поступово зростатиме і до кінця 21 століття становитиме 81,7 року. Чоловіки в середньому житимуть трохи менше 80 років, а жінки майже 84 роки.