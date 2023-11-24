Скільки економіка Україна зазнає збитків через тривогу: оцінка Гетманцева

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Комітету Верховної ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Як відзначив Гетманцев, лише торік збитки для економіки України від тривог складали 7 млрд гривень на день. Враховуючи номінально зростаючий ВВП, цифра також може збільшуватись.



"Якщо рахувати збитки у прив’язці до ВВП - вони постійно збільшуються. Але тут треба враховувати номінально зростаючий ВВП - за оцінками НБУ, ВВП цього року становитиме 6,63 трлн грн", - пояснив Гетманцев.

Якщо припустити, що під час тривоги зупиняється половина економіки країни, збитки за чисту добу складатимуть умовно 9 млрд гривень.



"Такий підхід до розрахунків є приблизним і може змінюватися по регіонах. На приблизність розрахунків впливає й те, що значна частина тривог припадає на нічний час. Однак, оцінити орієнтовний масштаб втрат у валовій доданій вартості все ж можна", - зауважив голова Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Повітряні тривоги в Україні

Нещодавно президент Володимир Зеленський доручив знайти рішення, аби довготривалі польоти МіГ-31К не паралізували Україну повітряною тривогою. Він відзначив, що рівень протиповітряної оборони нашої країни дозволяє переглянути методи реагування на загрози.

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, рішення щодо тривалих польотів винищувачів Росії не є простим, втім наразі над цим питанням працюють у профільних відомствах із залученням провідних фахівців. Також він пояснював, що в Україні й надалі оголошуватимуть про повітряну небезпеку щодо ударних БпЛА, ракет, тактичної авіації чи РСЗВ.

"Щодо того, який рівень загрози буде, іншими словами в який колір малювати карту - це буде ухвалено на вищому рівні", - відзначив речник.