Скільки дітей повинно бути на одну жінку? Демограф пояснив, як вберегти населення України

На чому ґрунтуються демографічні прогнози

Експерт розповів, що в цілому демографічні прогнози ґрунтуються на припущеннях щодо трьох основних чинників:

народжуваності;

смертності;

міграції.

Він пояснив, що спеціалісти під час розрахунків аналізують тенденції попередніх років і вже на їхній основі формують кілька можливих сценаріїв:

оптимістичний;

середній;

песимістичний.

Так, наприклад, один сценарій може передбачати зростання народжуваності та зниження смертності, а інший - протилежні тенденції.

За тривалістю демографічні прогнози поділяють на:

короткострокові (приблизно на 3-5 років);

середньострокові (на 10-15 років);

довгострокові (які можуть охоплювати 50 років і більше).

При цьому що довший період прогнозування, то більше невизначеності, адже на демографічну ситуацію впливають численні чинники, які неможливо передбачити заздалегідь.

"Крім того, прогнози або щорічно, або з певною періодичністю переглядаються залежно від змінних факторів. Тому прогноз не треба сприймати як вирок", - наголосив демограф.

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Як змінила демографічні тенденції в Україні війна

Гладун повідомив, що демографічні тенденції в Україні суттєво змінила війна.

Через це спиратися лише на дані п'яти-, семи- чи десятирічної давності - вже недостатньо.

Тепер для прогнозування необхідно враховувати різні сценарії завершення бойових дій.

Наприклад, у разі завершення війни у 2026 році - можна розглядати оптимістичний демографічний сценарій. У 2027-2028 роках - проміжний, а у разі закінчення війни у 2030 році - песимістичний.

Крім того, важливо враховувати, що демографічні процеси під час війни, у перші роки після її завершення та через 3-5 років можуть істотно відрізнятися (для кожного з цих періодів потрібні окремі припущення).

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За яких умов демографічна ситуація покращиться

На думку експерта, Україні буде складно уникнути демографічного спаду навіть після завершення війни.

"У сучасних демографічних умовах практично для всіх країн світу прогнози йтимуть у бік скорочення чисельності населення. У середині цього століття населення планети почне знижуватися - це загальносвітовий тренд, можна сказати. Просто в нас своя специфіка", - розповів він.

Водночас Гладун зауважив, що говорити саме про "демографічну приреченість України" - не варто.

Він додав, що після завершення війни ситуація може поступово покращитися:

зменшиться кількість загиблих;

народжуваність може зрости;

масштаби вимушеної міграції скоротяться;

тривалість життя - збільшитися.

Тобто тенденція до скорочення населення може зберегтися, але темпи цього процесу вдасться сповільнити.

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Науковець повідомив, що для реального поліпшення демографічної ситуації самого лиш завершення війни буде недостатньо.

Адже держава має впроваджувати активну соціально-демографічну та економічну політику - щоб створити більш сприятливі умови для життя людей.

Гладун нагадав, що у 2024 році Кабінет міністрів затвердив Стратегію демографічного розвитку до 2030 року.

Але ефективність демографічної політики залежить і від її фінансування.

"На 100 жінок має припадати приблизно 210-220 народжених дітей, щоб уникнути загрози скорочення населення", - констатував експерт.

При цьому нинішні оцінки, за його словами, "це близько 90-110 дітей на 100 жінок".

"Дослідження, проведені до повномасштабного вторгнення, показали, що українські родини загалом орієнтувалися на народження двох дітей. Тобто бажання мати дітей в українських сім'ях є, однак їм потрібні належні умови", - наголосив Гладун.

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Він додав, що у демографії народжуваність, тривалість життя та міграція - тісно пов'язані між собою, тому виокремити один вирішальний чинник складно.

Хоча народжуваність, на думку спеціаліста, це - основне.

"Але при цьому ми повинні вже якось перестати зациклюватися на чисельності населення. Економіка повинна підлаштовуватися під те, що є", - зазначив науковець.

Тобто навіть якщо населення країни скорочується, продуктивність праці може зростати завдяки автоматизації, штучному інтелекту, кращій організації праці тощо.

"Впливати можна на всі три демографічні чинники, зокрема й на міграцію. Люди виїжджають за кордон не лише через зарплати, а й через відчуття справедливості, довіру до системи, впевненість у майбутньому", - пояснив демограф.

Отже, в Україні важливо створити такі умови, за яких люди захочуть залишатися, працювати та будувати своє майбутнє вдома.