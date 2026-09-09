Що насправді змушує українців повертатися з-за кордону: відповідь Інституту демографії
На рішення українців, які вимушено виїхали за кордон під час повномасштабного вторгнення, впливає цілий комплекс чинників. Повернення додому не завжди залежить навіть від фінансів.
Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна експерт з міграції, старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України, кандидат економічних наук Олексій Позняк.
Чи планують українці повертатись додому зараз
Оцінюючи настрої українців, які перебувають зараз за кордоном (зокрема й тих, хто виїхав давно), фахівець зауважив, що в цілому "більшість біженців планує залишатися в країнах-реципієнтах".
"Тобто тих країнах, які їх прийняли і де вони живуть", - уточнив Позняк.
Водночас він наголосив, що в цьому питанні потрібно також звертати увагу на те, що "люди дають відповідь, виходячи саме з поточної ситуації".
"Коли ситуація зміниться, рішення щодо повернення чи неповернення може бути вже іншим", - пояснив експерт.
При цьому він визнав, що "найменш імовірно повернуться наші жінки - молоді жінки, які знайшли за кордоном собі пару".
"Майже немає шансів, що хтось із них повернеться", - констатував науковець.
Водночас він розповів, що є й ті, хто знайшов собі пару за кордоном і разом з цією парою переїхав жити в Україну.
"Але це насправді - одиничні випадки. І на загальній кількості такі ситуації не відображаються. Це - навіть не відсоток, а набагато менше відсотка", - повідомив Позняк.
Що може впливає на рішення українців повертатись
За словами співробітника Інституту демографії, в цілому на рішення українців повертатися додому з інших країн можуть впливати різні фактори:
- і певні стандарти життя;
- і рівень зарплат;
- і фактор наявності житла в Україні.
"Але треба мати на увазі, що більшість наших громадян, які вимушено виїхали за кордон, працюють на роботах, які не відповідають їх кваліфікації", - констатував фахівець.
Він уточнив, що насправді "досить небагато тих, хто дійсно вийшов на роботу за професією, на кого вчився і ким працював в Україні".
"І навіть якщо людина за кордоном заробляє більше, ніж виходило заробляти в Україні, то на це ще накладається фактор цін, які в ЄС вищі", - зауважив науковець.
Крім того, свою роль, за його словами, може відігравати й "різниця у соціальному статусі" - який людина мала вдома, і має за кордоном.
"Якщо аналітик поїхав і працює продавцем в магазині, це накладає психологічний відбиток, впливає морально. І людина може повернутися додому навіть попри те, що десь за кордоном заробляє більше", - повідомив Позняк.
Більшість біженців за кордоном працюють на роботах, які не відповідають їхній кваліфікації (інфографіка: РБК-Україна)
Чи впливає на бажання повернутись "відчуття дому"
Експерт визнав, що на бажання українців повернутись може впливати також і просто "відчуття дому", прагнення жити в своїй країні.
"Звісно, є і таке. В цілому на рішення впливає цілий комплекс чинників. Тут не можна говорити про те, що під дією якогось одного чинника людина приймає рішення про повернення або не повернення", - пояснив Позняк.
Тобто "враховуються різні обставини і різні чинники".
Велику роль в цьому питання відіграє також і "туга за домом".
Насамкінець науковець зауважив, що "зараз закликати людей повертатися в Україну нераціонально", адже вони "знаходяться за кордоном у відносній безпеці".
"Ми маємо зберігати наших людей. Але треба зв'язки з ними підтримувати, контактувати всіляко, щоб у них зберігалося зацікавлення. Щоб вони потім, після завершення війни, перейшли до конкретних дій щодо повернення", - підсумував Позняк.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи спостерігають спеціалісти зараз нову хвилю міграції - чи виїздять українці за кордон через посилення обстрілів.
Крім того, ми пояснювали, чому українці дедалі частіше відмовляються від виїзду за кордон.
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