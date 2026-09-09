Нова хвиля міграції? Чи виїздять українці за кордон через посилення обстрілів
Загострення ситуації з ворожими обстрілами та дроновими атаками в Україні накладає на людей сильний психологічний відбиток.
Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна експерт з міграції, старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України, кандидат економічних наук Олексій Позняк.
Чи збільшилась кількість українців, які їдуть за кордон
Фахівець повідомив, що в Інституті демографії для дослідження таких даних користуються:
- даними з відкритих джерел;
- даними опитувань, які проводять різні соціологічні структури.
"І хочу сказати, що в цілому всі ці дані зараз не показують серйозного збільшення міграційних намірів", - констатував Позняк.
Він додав, що "якщо оцінювати картину дуже загалом", то "ті, хто були схильні виїхати з України через війну, вже це зробили".
"Ті, хто залишився або повернувся після короткочасного виїзду і недовгого перебування за кордоном, більшою мірою орієнтуються на те, щоб перебувати в Україні", - пояснив науковець.
Принаймні, за його словами, "поки ситуація не зміниться дуже суттєво".
"Звісно, через теперішні події кількість тих, хто вирішить їхати, зросте. Особливо якщо умови стануть більш нестерпними, ніж вони є зараз", - визнав експерт.
Однак він додав, що це - все одно навряд чи буде "саме ось такий масовий виїзд, як було у 2022 році, на початку повномасштабного вторгнення".
"Тоді виїхали ті, хто найбільш мобільний, хто був найбільш схильний до того щоб прийняти таке рішення", - нагадав співробітник Інституту демографії.
Ті, хто були схильні виїхати з України через війну, вже це зробили (інфографіка: РБК-Україна)
Що змушує людей ухвалювати рішення про виїзд зараз
Позняк зауважив, що рішення про виїзд зазвичай змінюють, "коли суттєво змінюється сама ситуація навколо людини".
"Коли це відбувається, тоді вже в нових умовах люди приймають це чи інше рішення", - додав експерт з міграції.
Він повідомив, що за офіційними даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), абсолютний пік масового виїзду припав саме на перші місяці повномасштабного вторгнення.
Науковець нагадав, що тоді "за лічені тижні та місяці українсько-європейський кордон перетнули мільйони".
"Тільки за перші кілька тижнів березня 2022 року виїхало понад 3 мільйони людей. А до кінця весни - цифра перетнула позначку в 6-7 мільйонів перетинів", - уточнив фахівець.
Чи були інші хвилі масових виїздів після 2022 року
За даними Позняка, "не в такому масштабі", але "певним чином" виїздів стало більше торік.
"Коли в Україні дозволили виїзд чоловіків віком 18-22 років", - уточнив він.
Експерт додав, що крім цього періоду "більше сплесків не було".
"Щоб такі тенденції відслідковувати, ми використовуємо для аналізу дані прикордонної служби. Це - одне із джерел. Дивимося на це критично", - поділився науковець.
Він пояснив, що влітку "традиційно є збільшення потоку громадян, які кудись їдуть", адже це - сезон відпусток (коли люди заплановано їдуть в Європу відпочити і потім повертаються).
"А хтось гляне і скаже, що це масові виїзди, наприклад, через обстріли. Але звідки такий висновок? Ми такої оцінки дати не можемо", - розповів фахівець.
Водночас точно можна побачити, що "на початку літа виїздить більше, і під кінець літа більше людей повертається".
"Тобто ми фіксуємо протилежний потік в бік України", - констатував Позняк.
Насамкінець він визнав: "Так чи інакше, звісно, всі ці загострення обстрілів накладають на людей сильний психологічний відбиток".
"Зараз роки війни, ситуація змінюється доволі часто: сьогодні одна ситуація, завтра вже інша... І так вже кілька років. І коли ситуація залишається більш-менш на одному рівні небезпеки, люди частково звикають. Це теж є", - підсумував експерт.
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