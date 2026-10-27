Сколько детей должно быть на одну женщину? Демограф объяснил, как уберечь население Украины

Демографическая ситуация в Украине во время войны изменилась. И хотя даже в мирное время тенденция к сокращению населения может сохраниться, темпы этого процесса реально замедлить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главного научного сотрудника отдела демографического моделирования и прогнозирования Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александра Гладуна в разговоре с УНИАН.
Эксперт рассказал, что в целом демографические прогнозы основываются на предположениях насчет трех основных факторов:
Он объяснил, что специалисты при расчетах анализируют тенденции предыдущих лет и уже на их основе формируют несколько возможных сценариев:
Так, например, один сценарий может предусматривать рост рождаемости и снижение смертности, а другой - противоположные тенденции.
По продолжительности демографические прогнозы делят на:
При этом чем длиннее период прогнозирования, тем больше неопределенности, ведь на демографическую ситуацию влияют многочисленные факторы, которые невозможно предусмотреть заранее.
"Кроме того, прогнозы либо ежегодно, либо с определенной периодичностью пересматриваются в зависимости от переменных факторов. Поэтому прогноз не следует воспринимать как приговор", - подчеркнул демограф.
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Гладун сообщил, что демографические тенденции в Украине существенно изменила война.
Поэтому опираться только на данные пяти-, семи- или десятилетней давности - уже недостаточно.
Теперь для прогнозирования необходимо учитывать разные сценарии завершения боевых действий.
Например, в случае завершения войны в 2026 году - можно рассматривать оптимистичный демографический сценарий. В 2027-2028 годах - промежуточный. А в случае окончания войны в 2030 году - пессимистичный.
Кроме того, важно учитывать, что демографические процессы во время войны, в первые годы после ее завершения и через 3-5 лет, могут существенно отличаться (для каждого из этих периодов нужны отдельные предположения).
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По мнению эксперта, Украине сложно будет избежать демографического спада даже после завершения войны.
"В современных демографических условиях практически для всех стран мира прогнозы будут идти в сторону сокращения численности населения. В середине этого века население планеты начнет снижаться - это общемировой тренд, можно сказать. Просто у нас своя специфика", - рассказал он.
В то же время Гладун отметил, что говорить именно о "демографической обреченности Украины" - не стоит.
Он добавил, что после завершения войны ситуация может постепенно улучшиться:
То есть тенденция к сокращению населения может сохраниться, но темпы этого процесса удастся замедлить.
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Ученый сообщил, что для реального улучшения демографической ситуации самого только завершения войны будет недостаточно.
Ведь государство должно внедрять активную социально-демографическую и экономическую политику - чтобы создать более благоприятные условия для жизни людей.
Гладун напомнил, что в 2024 году Кабинет министров утвердил Стратегию демографического развития до 2030 года.
Но эффективность демографической политики зависит и от ее финансирования.
"На 100 женщин должно приходиться примерно 210-220 рожденных детей, чтобы избежать угрозы сокращения населения", - констатировал эксперт.
При этом нынешние оценки, по его словам, "это около 90-110 детей на 100 женщин".
"Исследования, проведенные до полномасштабного вторжения, показали, что украинские семьи в целом ориентировались на рождение двух детей. То есть желание иметь детей в украинских семьях есть, однако им нужные надлежащие условия", - подчеркнул Гладун.
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Он добавил, что в демографии рождаемость, продолжительность жизни и миграция - тесно связаны между собой, поэтому выделить один решающий фактор сложно.
Хотя рождаемость, по мнению специалиста, это - основное.
"Но при этом мы должны уже как-то перестать зацикливаться на численности населения. Экономика должна подстраиваться под то, что есть", - отметил ученый.
То есть даже если население страны сокращается, производительность труда может возрастать благодаря автоматизации, искусственному интеллекту, лучшей организации труда и т.д.
"Влиять можно на все три демографических фактора, в том числе и на миграцию. Люди выезжают за границу не только из-за зарплат, но и из-за ощущения справедливости, доверия к системе, уверенности в будущем", - объяснил демограф.
Следовательно, в Украине важно создать такие условия, при которых люди захотят оставаться, работать и строить свое будущее дома.
Напомним, ранее мы рассказывали, что рождаемость в Украине упала до критического уровня.
Кроме того, мы объясняли, как именно сократилось население Украины.
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