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Населення України скоротилося до 28,5 млн, - демограф

15:37 22.10.2026 Чт
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aimg Сергій Козачук
Населення України скоротилося до 28,5 млн, - демограф Фото: населення України впало до 28,5 млн (Getty Images)
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Населення України скоротилося до 28,5 млн осіб через виїзд громадян за кордон. Ситуація ускладнилася міграційними процесами за останній період.

Про це заявила директорка Інституту демографії та досліджень якості життя Елла Лібанова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український жіночий конгрес.

За словами Лібанової, за останній період Україна втратила 2 мільйони людей. Головною причиною такого скорочення став виїзд людей за кордон, а не загибель внаслідок бойових дій.

"Слава Богу, це не стільки через загибель, скільки все ж таки через виїзд. Чому кажу, що слава Богу? Тому що як би там не було, ці люди залишилися живими", - зазначила вона.

Демограф наголосила, що громадяни, які виїхали за кордон, мають потенціал повернутися додому.

Навіть якщо цього не станеться, вони все одно залишатимуться українцями, на відміну від загиблих, яких уже неможливо повернути.

Нагадаємо, що міжнародні партнери продовжують підтримувати громадян України, які були змушені виїхати з країни через повномасштабну війну.

Зокрема, США продовжили захист для українців в останній момент перед закінченням терміну його дії.

Також раніше стало відомо, що Німеччина продовжила тимчасовий захист для українців до 2028 року.

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