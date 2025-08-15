Скільки часу треба РФ для окупації Донбасу і півдня України: оцінка британської розвідки

Російській Федерації потрібно чотири роки для того, щоб повністю захопити чотири області України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії.
"З огляду на темпи поступового просування Росії на полі бою 2025 року, для того, щоб захопити 100% території чотирьох українських областей, російським силам знадобилося б приблизно ще 4,4 року", - йдеться у повідомленні.
За даними британської розвідки, якщо війна триватиме ще понад 4 роки з теперішнім рівнем втрат, Росія отримає близько 1,93 млн нових убитих і поранених. Це додатково до вже приблизно 1,06 млн від 2022 року, серед яких близько 250 тисяч убитих або зниклих безвісти.
Раніше стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін запропонував президенту США Дональду Трампу припинити ведення бойових дій в Україні. Однак Кремль висунув умову - українські війська повинні віддати Росії усі території Донбасу, які контролюють.
Президент Володимир Зеленський у відповідь заявив, що українська армія не вийде з Донбасу, оскільки поступки росіянам без гарантій безпеки призведуть тільки до швидкого початку третьої війни.
Варто зазначити, що американський Інститут вивчення війни пояснив, чому не можна віддавати Путіну решту Донбасу.