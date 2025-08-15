Сколько времени надо РФ для оккупации Донбасса и юга Украины: оценка британской разведки

"Учитывая темпы постепенного продвижения России на поле боя в 2025 году, для того, чтобы захватить 100% территории четырех украинских областей, российским силам понадобилось бы примерно еще 4,4 года", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, если война продлится еще более 4 лет с нынешним уровнем потерь, Россия получит около 1,93 млн новых убитых и раненых. Это дополнительно к уже примерно 1,06 млн от 2022 года, среди которых около 250 тысяч убитых или пропавших без вести.

Война в в Украине

Ранее стало известно, что российский диктатор Владимир Путин предложил президенту США Дональду Трампу прекратить ведение боевых действий в Украине. Однако Кремль выдвинул условие - украинские войска должны отдать России все территории Донбасса, которые контролируют.

Президент Владимир Зеленский в ответ заявил, что украинская армия не выйдет из Донбасса, поскольку уступки россиянам без гарантий безопасности приведут только к быстрому началу третьей войны.