Российской Федерации нужно четыре года для того, чтобы полностью захватить четыре области Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.
"Учитывая темпы постепенного продвижения России на поле боя в 2025 году, для того, чтобы захватить 100% территории четырех украинских областей, российским силам понадобилось бы примерно еще 4,4 года", - говорится в сообщении.
По данным британской разведки, если война продлится еще более 4 лет с нынешним уровнем потерь, Россия получит около 1,93 млн новых убитых и раненых. Это дополнительно к уже примерно 1,06 млн от 2022 года, среди которых около 250 тысяч убитых или пропавших без вести.
Ранее стало известно, что российский диктатор Владимир Путин предложил президенту США Дональду Трампу прекратить ведение боевых действий в Украине. Однако Кремль выдвинул условие - украинские войска должны отдать России все территории Донбасса, которые контролируют.
Президент Владимир Зеленский в ответ заявил, что украинская армия не выйдет из Донбасса, поскольку уступки россиянам без гарантий безопасности приведут только к быстрому началу третьей войны.
Стоит отметить, что американский Институт изучения войны объяснил, почему нельзя отдавать Путину остальной Донбасс.