Скільки бюджет втратив через удари РФ по енергетиці: Свириденко назвала суму

Зменшення податкових і митних надходжень

За словами прем’єра, у січні надходження від податкової та митниці зменшилися приблизно на 12 млрд гривень. Це пов’язано зі зниженням економічної активності підприємств, які змушені працювати в умовах обмеженого енергопостачання.

"Ми бачимо зниження надходжень - мінус 12 млрд гривень. Це пов’язано зі зменшенням ділової активності та змінами в роботі підприємств через обмеження енергопостачання", - зазначила Свириденко.

Виконання програми Ukraine Facility

Прем’єр також наголосила, що подальше виконання програми Ukraine Facility значною мірою залежить від роботи парламенту, оскільки частина необхідних законів поки не ухвалена. Водночас уряд, за її словами, виконав усі передбачені програмою зобов’язання.