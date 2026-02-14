Сколько бюджет потерял из-за ударов РФ по энергетике: Свириденко назвала сумму

Ограничения электроснабжения, вызванные российскими обстрелами энергетической инфраструктуры, привели к снижению деловой активности и сокращению поступлений в государственный бюджет Украины.
Как передает РБК-Украина, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время общения с журналистами.
По словам премьера, в январе поступления от налоговой и таможни уменьшились примерно на 12 млрд гривен. Это связано со снижением экономической активности предприятий, которые вынуждены работать в условиях ограниченного энергоснабжения.
"Мы видим снижение поступлений - минус 12 млрд гривен. Это связано с уменьшением деловой активности и изменениями в работе предприятий из-за ограничения энергоснабжения", - отметила Свириденко.
Премьер также подчеркнула, что дальнейшее выполнение программы Ukraine Facility в значительной степени зависит от работы парламента, поскольку часть необходимых законов пока не принята. В то же время правительство, по ее словам, выполнило все предусмотренные программой обязательства.
Ранее Свириденко сообщила, что Международный валютный фонд принял решение отменить предварительные условия для новой кредитной программы Украины на 8,1 млрд долларов. В частности, речь идет о требованиях по НДС для ФЛП, пошлин на посылки, налога для интернет-платформ и военного сбора.