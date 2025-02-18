Скільки було атаковано нафтових об'єктів у РФ з початку 2025 року: підрахунок ЗМІ

Випадки з ураженням нафтопереробних станцій, нафтобаз та інших подібних об'єктів у Росії тільки збільшуються та набирають обертів. З початку цього року під атаки потрапили нафтові об'єкти у десяти областях країни-агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra.
РосЗМІ з'ясували, що минулої п'ятниці вночі було завдано ударів із застосуванням дронів по нафтобазі "Юттек", що розташована в Бєлгородській області.
"Безпілотники атакували територію нафтобази "Юттек" у районному селищі Прохорівка у ніч проти 14 лютого", - розповіли Astra власні джерела.
За даними російського видання, попередньо в результаті дронової атаки пошкоджень та постраждалих не було.
Також у виданні нагадали, що раніше ця нафтобаза була атакована у травні 2024 року, внаслідок чого ушкодження отримав резервуар із бензином.
З урахуванням випадку з атакою БПЛА на "Юттек" минулого тижня, підрахували в росЗМІ, за січень та неповний лютий цього року на території РФ були атаковані щонайменше 16 нафтових об'єктів. А саме:
Нагадаємо, вчора джерела РБК-Україна у Службі безпеки України розповіли, що у ніч проти 17 лютого безпілотники СБУ та Сил спеціальних операцій атакували відразу два важливих підприємства у Краснодарському краї РФ. Йдеться про Ільський нафтопереробний завод (НПЗ) та нафтоперекачувальну станцію "Кропоткінська".
Додамо, вчора голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розповів, яку роль відіграє Ільський нафтопереробний завод у ворога.
Крім того, 17 лютого стало відомо, що найбільша нафтоперекачувальна станція "Каспійського трубопровідного консорціуму" "Кропоткінська" була виведена з ладу після ураження безпілотниками.
Наприкінці січня РБК-Україна в окремому матеріалі писало, чим важливі атаки України по російських НПЗ та чи є від цього ефект.
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