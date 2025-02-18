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Скільки було атаковано нафтових об'єктів у РФ з початку 2025 року: підрахунок ЗМІ

Фото: стало відомо, скількі нафтооб'єктів у РФ були атаковані з початку 2025 року (t.me/mchs_official)
Автор: Володимир Костирін

Випадки з ураженням нафтопереробних станцій, нафтобаз та інших подібних об'єктів у Росії тільки збільшуються та набирають обертів. З початку цього року під атаки потрапили нафтові об'єкти у десяти областях країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra.

РосЗМІ з'ясували, що минулої п'ятниці вночі було завдано ударів із застосуванням дронів по нафтобазі "Юттек", що розташована в Бєлгородській області.

"Безпілотники атакували територію нафтобази "Юттек" у районному селищі Прохорівка у ніч проти 14 лютого", - розповіли Astra власні джерела.

За даними російського видання, попередньо в результаті дронової атаки пошкоджень та постраждалих не було.

Також у виданні нагадали, що раніше ця нафтобаза була атакована у травні 2024 року, внаслідок чого ушкодження отримав резервуар із бензином.

З урахуванням випадку з атакою БПЛА на "Юттек" минулого тижня, підрахували в росЗМІ, за січень та неповний лютий цього року на території РФ були атаковані щонайменше 16 нафтових об'єктів. А саме:

  1. Вищевказана атака БПЛА у Бєлгородській області на нафтобазу "Юттек".
  2. У Кропоткіні Краснодарського краю був удар по нафтоперекачувальній станції (НПС) "Кропоткінська".
  3. У Тверській області двічі була атакована НПС "Андреаполь".
  4. У Нижегородській області був удар по нафтохімічному заводу "Сібур-Кстово".
  5. У Смоленській області була атакована нафтобаза "Роснефти",
  6. У Волгограді двічі під дроновий удар потрапляв нафтозавод "Лукойлу".
  7. У Калузькій області була атака на НПЗ "Перший завод".
  8. У Краснодарському краї дрони били по Ільському НПЗ.
  9. На Кубані також БПЛА атакували Афіпський НПЗ.
  10. У Краснодарському краї був атакований нафтопереробний завод ТОВ "Слов'янськ".
  11. У Саратові під атаку БПЛА потрапив місцевий нафтопереробний завод.
  12. У Ростовській області була атакована нафтоперекачувальна станція АТ "Транснефть-Приволга".
  13. У Волгоградській області був дроновий удар по ЛВДС "Андріянівська".
  14. У Ростовської області була атакована нафтобаза у Кам'янську.
  15. У Рязанській області був удар безпілотників по НПЗ.
  16. В Орловської області БПЛА атакували НПЗ у місті Лівни.

Удари по нафтових об'єктах Росії

Нагадаємо, вчора джерела РБК-Україна у Службі безпеки України розповіли, що у ніч проти 17 лютого безпілотники СБУ та Сил спеціальних операцій атакували відразу два важливих підприємства у Краснодарському краї РФ. Йдеться про Ільський нафтопереробний завод (НПЗ) та нафтоперекачувальну станцію "Кропоткінська".

Додамо, вчора голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розповів, яку роль відіграє Ільський нафтопереробний завод у ворога.

Крім того, 17 лютого стало відомо, що найбільша нафтоперекачувальна станція "Каспійського трубопровідного консорціуму" "Кропоткінська" була виведена з ладу після ураження безпілотниками.

Наприкінці січня РБК-Україна в окремому матеріалі писало, чим важливі атаки України по російських НПЗ та чи є від цього ефект.

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