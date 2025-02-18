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Сколько было атаковано нефтяных объектов в РФ с начала 2025 года: подсчет СМИ

Фото: стало известно, сколько нефтеобъектов в РФ были атакованы с начала 2025 года (t.me/mchs_official)
Автор: Владимир Костырин

Случаи с поражением нефтеперерабатывающих станций, нефтебаз и других подобных объектов в России только увеличиваются и набирают обороты. С начала этого года под атаки попали нефтяные объекты в десяти областях страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra.

РосСМИ выяснили, что в минувшую пятницу ночью были нанесены удары с применением дронов по нефтебазе "Юттек", расположенной в Белгородской области.

"Беспилотники атаковали территорию нефтебазы "Юттек" в районном поселке Прохоровка в ночь на 14 февраля", - рассказали Astra собственные источники.

По данным российского издания, предварительно в результате дроновой атаки повреждений и пострадавших не было.

Также в издании напомнили, что ранее эта нефтебаза была атакована в мае 2024 года, в результате чего повреждения получил резервуар с бензином.

С учетом случая с атакой БПЛА на "Юттек" на прошлой неделе, подсчитали в росСМИ, за январь и неполный февраль этого года на территории РФ были атакованы по меньшей мере 16 нефтяных объектов:

  1. Вышеуказанная атака БПЛА в Белгородской области на нефтебазу "Юттек".
  2. В Кропоткине Краснодарского края был удар по нефтеперекачивающей станции (НПС) "Кропоткинская".
  3. В Тверской области дважды была атакована НПС "Андреаполь".
  4. В Нижегородской области был удар по нефтехимическому заводу "Сибур-Кстово".
  5. В Смоленской области была атакована нефтебаза "Роснефти",
  6. В Волгограде дважды под беспилотный удар попадал нефтезавод "Лукойла".
  7. В Калужской области была атака на НПЗ "Первый завод".
  8. В Краснодарском крае дроны били по Ильскому НПЗ.
  9. На Кубани также БПЛА атаковали Афипский НПЗ.
  10. В Краснодарском крае был атакован нефтеперерабатывающий завод ООО "Славянск".
  11. В Саратове под атаку БПЛА попал местный нефтеперерабатывающий завод.
  12. В Ростовской области была атакована нефтеперекачивающая станция АО "Транснефть-Приволга".
  13. В Волгоградской области был дроновый удар по ЛПДС "Андреяновская".
  14. В Ростовской области была атакована нефтебаза в Каменске.
  15. В Рязанской области был удар беспилотников по НПЗ.
  16. В Орловской области БПЛА атаковали НПЗ в городе Ливны.

Удары по нефтяным объектам России

Напомним, вчера источники РБК-Украина в Службе безопасности Украины рассказали, что в ночь на 17 февраля беспилотники СБУ и Сил специальных операций атаковали сразу два важных предприятия в Краснодарском крае РФ. Речь идет об Ильском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) и нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская".

Добавим, вчера глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко рассказал, какую роль играет Ильский нефтеперерабатывающий завод у врага.

Кроме того, 17 февраля стало известно, что крупнейшая нефтеперекачивающая станция "Каспийского трубопроводного консорциума" "Кропоткинская" была выведена из строя после поражения беспилотниками.

В конце января РБК-Украина в отдельном материале писало, чем важны атаки Украины по российским НПЗ и есть ли от этого эффект.

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