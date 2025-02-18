Сколько было атаковано нефтяных объектов в РФ с начала 2025 года: подсчет СМИ

РосСМИ выяснили, что в минувшую пятницу ночью были нанесены удары с применением дронов по нефтебазе "Юттек", расположенной в Белгородской области.

"Беспилотники атаковали территорию нефтебазы "Юттек" в районном поселке Прохоровка в ночь на 14 февраля", - рассказали Astra собственные источники.

По данным российского издания, предварительно в результате дроновой атаки повреждений и пострадавших не было.

Также в издании напомнили, что ранее эта нефтебаза была атакована в мае 2024 года, в результате чего повреждения получил резервуар с бензином.

С учетом случая с атакой БПЛА на "Юттек" на прошлой неделе, подсчитали в росСМИ, за январь и неполный февраль этого года на территории РФ были атакованы по меньшей мере 16 нефтяных объектов:

Вышеуказанная атака БПЛА в Белгородской области на нефтебазу "Юттек". В Кропоткине Краснодарского края был удар по нефтеперекачивающей станции (НПС) "Кропоткинская". В Тверской области дважды была атакована НПС "Андреаполь". В Нижегородской области был удар по нефтехимическому заводу "Сибур-Кстово". В Смоленской области была атакована нефтебаза "Роснефти", В Волгограде дважды под беспилотный удар попадал нефтезавод "Лукойла". В Калужской области была атака на НПЗ "Первый завод". В Краснодарском крае дроны били по Ильскому НПЗ. На Кубани также БПЛА атаковали Афипский НПЗ. В Краснодарском крае был атакован нефтеперерабатывающий завод ООО "Славянск". В Саратове под атаку БПЛА попал местный нефтеперерабатывающий завод. В Ростовской области была атакована нефтеперекачивающая станция АО "Транснефть-Приволга". В Волгоградской области был дроновый удар по ЛПДС "Андреяновская". В Ростовской области была атакована нефтебаза в Каменске. В Рязанской области был удар беспилотников по НПЗ. В Орловской области БПЛА атаковали НПЗ в городе Ливны.

Удары по нефтяным объектам России

Напомним, вчера источники РБК-Украина в Службе безопасности Украины рассказали, что в ночь на 17 февраля беспилотники СБУ и Сил специальных операций атаковали сразу два важных предприятия в Краснодарском крае РФ. Речь идет об Ильском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) и нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская".

Добавим, вчера глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко рассказал, какую роль играет Ильский нефтеперерабатывающий завод у врага.

Кроме того, 17 февраля стало известно, что крупнейшая нефтеперекачивающая станция "Каспийского трубопроводного консорциума" "Кропоткинская" была выведена из строя после поражения беспилотниками.

В конце января РБК-Украина в отдельном материале писало, чем важны атаки Украины по российским НПЗ и есть ли от этого эффект.