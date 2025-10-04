Скільки будуть коштувати долар і євро наступного тижня: прогноз банкіра

Курсова стабільність

За його словами, Національний банк продовжує застосовувати режим "керованої гнучкості". Такий підхід дозволяє утримувати ситуацію під контролем та уникати різких коливань.

"Це надає ринку передбачуваності й захищає гривню від зовнішніх шоків", - зазначив Лєсовий.

Основні ризики

Водночас ризики залишаються. Серед них - непередбачувані події на фронті та можливі атаки на енергетичну інфраструктуру восени.

"Проте наразі ринок достатньо захищений, а політика Нацбанку вже не раз допомагала уникнути ажіотажного обвалу", - пояснив експерт.

Вплив глобального ринку

Ще одним чинником є співвідношення долара та євро на світових ринках. Зараз воно залишається у діапазоні 1,15-1,18, що напряму впливає на курс євро в Україні.

За всіма очікуваннями, найближчим часом котирування цих валют залишатимуться стабільними.

Прогноз на тиждень

За словами Лєсового, у період 6-12 жовтня очікуються такі основні характеристики валютного ринку:

допустимі коливання - 41-41,5 грн/долар та 48-49 грн/євро на міжбанку, а також 41-41,5 грн/долар і 48-49,5 грн/євро на готівковому ринку;

різниця між курсами на міжбанку та готівковому ринку складе 0,1-0,15 грн;

середні відхилення протягом тижня будуть у межах 1-1,5% від стартового курсу.

"Таким чином, ближче до середини жовтня валютний ринок залишатиметься стабільним завдяки виваженій політиці НБУ. Водночас воєнні ризики нікуди не зникли і можуть впливати на настрої бізнесу та населення", - підсумував Лєсовий.