Сколько будут стоить доллар и евро на следующей неделе: прогноз банкира

Курсовая стабильность

По его словам, Национальный банк продолжает применять режим "управляемой гибкости". Такой подход позволяет удерживать ситуацию под контролем и избегать резких колебаний.

"Это придает рынку предсказуемости и защищает гривну от внешних шоков", - отметил Лесовой.

Основные риски

В то же время риски остаются. Среди них - непредсказуемые события на фронте и возможные атаки на энергетическую инфраструктуру осенью.

"Однако пока рынок достаточно защищен, а политика Нацбанка уже не раз помогала избежать ажиотажного обвала", - пояснил эксперт.

Влияние глобального рынка

Еще одним фактором является соотношение доллара и евро на мировых рынках. Сейчас оно остается в диапазоне 1,15-1,18, что напрямую влияет на курс евро в Украине.

По всем ожиданиям, в ближайшее время котировки этих валют будут оставаться стабильными.

Прогноз на неделю

По словам Лесового, в период 6-12 октября ожидаются следующие основные характеристики валютного рынка:

допустимые колебания - 41-41,5 грн/доллар и 48-49 грн/евро на межбанке, а также 41-41,5 грн/доллар и 48-49,5 грн/евро на наличном рынке;

разница между курсами на межбанке и наличном рынке составит 0,1-0,15 грн;

средние отклонения в течение недели будут в пределах 1-1,5% от стартового курса.

"Таким образом, ближе к середине октября валютный рынок будет оставаться стабильным благодаря взвешенной политике НБУ. В то же время военные риски никуда не исчезли и могут влиять на настроения бизнеса и населения", - подытожил Лесовой.