Сколько будут стоить доллар и евро на следующей неделе: прогноз банкира

На следующей неделе значительных изменений на валютном рынке не ожидается. Прогнозируется курс доллара в диапазоне 41-41,5 гривны, а евро - 48-49,5 гривны.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка.
По его словам, Национальный банк продолжает применять режим "управляемой гибкости". Такой подход позволяет удерживать ситуацию под контролем и избегать резких колебаний.
"Это придает рынку предсказуемости и защищает гривну от внешних шоков", - отметил Лесовой.
В то же время риски остаются. Среди них - непредсказуемые события на фронте и возможные атаки на энергетическую инфраструктуру осенью.
"Однако пока рынок достаточно защищен, а политика Нацбанка уже не раз помогала избежать ажиотажного обвала", - пояснил эксперт.
Еще одним фактором является соотношение доллара и евро на мировых рынках. Сейчас оно остается в диапазоне 1,15-1,18, что напрямую влияет на курс евро в Украине.
По всем ожиданиям, в ближайшее время котировки этих валют будут оставаться стабильными.
По словам Лесового, в период 6-12 октября ожидаются следующие основные характеристики валютного рынка:
"Таким образом, ближе к середине октября валютный рынок будет оставаться стабильным благодаря взвешенной политике НБУ. В то же время военные риски никуда не исчезли и могут влиять на настроения бизнеса и населения", - подытожил Лесовой.
Напомним, 15 сентября Кабмин подал в Раду проект бюджета 2026 год. Он подготовлен по сценарию 2, который предусматривает более длительную войну.
В проекте госбюджета на 2026 год средний курс составляет 45,7 грн/доллар.
В госбюджет на 2025 год заложен средний курс на уровне 45 грн/доллар.