Скільки будинків у Києві залишаються без тепла: що кажуть у КМДА

"Станом на ранок 29 січня в Києві без теплопостачання лишаються 613 багатоповерхівок. За минулу добу тепло подали ще до 124 будинків", - зазначили у КМДА.

Повідомляється, що ці будинки за останній місяць підключають до теплопостачання вже вдруге - після ворожих атак 9 та 20 січня відповідно.

"Комунальні служби та енергетики працюють цілодобово. Вони відновлюють подачу тепла в оселі, що постраждали через масовані атаки ворога на об’єкти критичної інфраструктури столиці", - йдеться у повідомленні КМДА.