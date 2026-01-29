Сколько домов в Киеве остаются без тепла: что говорят в КГГА

"По состоянию на утро 29 января в Киеве без теплоснабжения остаются 613 многоэтажек. За минувшие сутки тепло подали еще в 124 дома", - отметили в КГГА.

Сообщается, что эти дома за последний месяц подключают к теплоснабжению уже второй раз - после вражеских атак 9 и 20 января соответственно.

"Коммунальные службы и энергетики работают круглосуточно. Они восстанавливают подачу тепла в дома, пострадавшие из-за массированных атак врага на объекты критической инфраструктуры столицы", - говорится в сообщении КГГА.