RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Сколько домов в Киеве остаются без тепла: что говорят в КГГА

Фото: в Киеве без тепла остаются более 600 домов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Киеве по состоянию на сегодняшнее утро, 29 января, без тепла остаются 613 многоэтажек. При этом теплоснабжение удалось вернуть в 124 дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.

"По состоянию на утро 29 января в Киеве без теплоснабжения остаются 613 многоэтажек. За минувшие сутки тепло подали еще в 124 дома", - отметили в КГГА.

Сообщается, что эти дома за последний месяц подключают к теплоснабжению уже второй раз - после вражеских атак 9 и 20 января соответственно.

"Коммунальные службы и энергетики работают круглосуточно. Они восстанавливают подачу тепла в дома, пострадавшие из-за массированных атак врага на объекты критической инфраструктуры столицы", - говорится в сообщении КГГА.

 

Ситуация с отоплением в Киеве

Напомним, по состоянию на вчера, 28 января, из-за повреждения инфраструктуры врагом 737 жилых домов в Киеве оставались без тепла. Самая сложная ситуация наблюдалась на Троещине.

Также в Киеве временно ограничили централизованное снабжение горячей воды в части многоэтажек из-за сложной энергетической ситуации после массированных атак РФ.

Как отметил мэр Киева Виталий Кличко, над восстановлением поврежденной критической инфраструктуры и возвращением тепла в дома киевлян сейчас работают более 1000 коммунальщиков.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что требует больше оперативности в возвращении тепла в дома Киева. До сих пор без отопления более 700 многоэтажек в трех районах.

По его словам, сотрудники МВД ежедневно оказывают помощь и горячее питание в пунктах поддержки и обогрева. Только за вчера 6200 человек получили горячее питание.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГАКиев