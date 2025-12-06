Скільки коштуватимуть долар та євро наступного тижня: прогноз банкіра

Валютний ринок продовжує перебувати під тиском нестабільної ситуації в енергетиці, невизначеності щодо надання макрофінансової допомоги та викликів на фронті.

Як ці ризики вплинуть на курс долара та євро та яким він прогнозується на 8-14 грудня – читайте у матеріалі РБК-Україна .

Фактори, які будуть визначати курс

Протягом другого тижня грудня ключовим фактором впливу на курс іноземних валют буде залишатися енергетична нестабільність. Відключення світла будуть підсилювати інтерес до валютних заощаджень, коментує РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

Додатковий тиск, вважає експерт, будуть створювати інфляційні ризики. "Бізнес, який стикається з простоєм обладнання або збоями в логістиці, змушений переглядати моделі ціноутворення, що створює передумови для зростання цін", - пояснює експерт.

Також вагомими чинниками залишається невизначеність обсягу макрофінансової допомоги на 2026 рік та ситуація на фронті.

Проте, Національний банк утримує ситуацію під контролем, зауважує Лєсовий. Резерви перевищують 50 млрд доларів, інтервенції регулятора на міжбанківському ринку вирівнюють дисбаланси.

Ставки за депозитами

Зважена монетарна політика дає змогу підтримати гривню та й загалом стимулювати громадян заощаджувати саме в національній валюті. Ескперт прогнозує, що до кінця року ставки за депозитами можуть сягати 18%, що повністю покриває інфляційні ризики.

"У громадян є рівнозначний вибір: скуповувати валюти, чи розміщувати кошти на вкладах без втрати купівельної здатності заощаджень", - коментує Тарас Лєсовий.

Прогноз курсу

Банкір прогнозує, що 8-14 грудня курс долара на міжбанківському ринку буде знаходитися в коридорі 42,2 – 42,6 гривень (купівля-продаж), а курс євро – 48,0-49,75 гривень (купівля-продаж).

На готівковому ринку прогнозується курс у діапазоні 42,3-42,8 гривень для долара та 48-49,75 гривень для євро.

Також Тарас Лєсовий зазначає, що різниця між курсами купівлі та продажу на міжбанківському ринку буде сягати 0,15 гривень для долара та 0,20 гривень – для євро, у комерційних банках ця різниця буде знаходитися в межах 0,5-0,6 гривень для долара та 0,8-1 гривню у випадку купівлі-продажу євро.

В обмінниках прогнозується діапазон різниці курсів купівлі-продажу для долара на рівні 0,6-1 гривня та 1-1,3 гривні для євро.

"Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня", - додає банкір.