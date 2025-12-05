Вартість долара і євро трохи знизилася в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України 5 грудня знизився на 3 копійки порівняно з попереднім робочим днем. Курс євро зменшився на 1 копійку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 5 грудня середній курс продажу долара знизився на 3 копійки порівняно з 4 грудня і становить 42,43 гривні, курс євро зменшився на 1 копійку - до 49,53 гривні.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,90 гривні (-0,06 гривні), євро - по 48,9 гривні (+0,03 гривні).

На міжбанку 4 грудня курс долара курс перебував на рівні 42,16 - 42,20 гривні за долар (купівля-продаж) - порівняно із закриттям 3 грудня курс зріс на 4-5 копійок.