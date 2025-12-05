НБУ знизив курс долара на 13 копійок
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні - на 13 копійок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс долара на 8 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,0567 гривень за 1 долар (-0,13 грн).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становить 48,9961 гривень за 1 євро (-0,23 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс практично залишився на рівні минулого дня 42,214-42,20 гривень за долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям торгів 4 грудня.
udinform.com
На готівковому ринку середній курс продажу долара порівняно зі значенням 4 грудня знизився на 3 копійки до 42,38 гривні, водночас курс продажу євро знизився на 6 копійок - до 49,45 гривні. Середні курси купівлі долара і євро становлять на сьогодні 41,85 і 48,83 гривень відповідно.
Прогноз курсу
Аналітики фінансового маркетплейса КІТ Group прогнозують, що впродовж грудня середній готівковий курс долара перебуватиме в діапазоні 42,1-43,8 гривень. Незважаючи на невелике підвищення вартості валюти США, аналітики застерігають населення від панічних настроїв і хаотичного скуповування долара. Експерти кажуть, що можливі короткострокові коливання курсу, але вони залишаються контрольованими і різкого обвалу очікувати не варто.