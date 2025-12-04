ua en ru
НБУ знизив курс долара на 2 копійки

Україна, Четвер 04 грудня 2025 18:00
UA EN RU
НБУ знизив курс долара на 2 копійки Фото: Офіційний курс долара знизився на 2 копійки (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні - на 2 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на 5 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,1838 гривень за 1 долар (-0,02 грн).

НБУ знизив курс долара на 2 копійки

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становить 49,2264 гривень за 1 євро (без змін до попереднього дня).

НБУ знизив курс долара на 2 копійки

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 8 копійок до 42,20-42,23 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям торгів 3 грудня.

НБУ знизив курс долара на 2 копійкиudinform.com

На готівковому ринку курс продажу долара порівняно зі значенням 3 грудня збільшився на 6 копійок до 42,42 гривень, водночас курс продажу євро знизився на 1 копійку - до 49,51 гривень.

Резерви НБУ

Станом на 1 грудня міжнародні резерви НБУ зросли до рекордної величини – 54,7 млрд доларів. Приріст за листопад становив 10,6%. "Така динаміка зумовлена найбільшими з початку року обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті", - прокоментував прес-центр НБУ.

В Нацбанку додали, що у листопаді на валютні рахунки НБУ надійшло 8,148 млрд доларів. За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 493 млн доларів. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 282,6 млн доларів.

Продаж валюти на регулятором становив 2,727 млрд доларів (цей показник був на 3,9% менше, ніж у жовтні).

