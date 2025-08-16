Скільки бразильців стало в "Шахтарі" після трансферу Феррейри та скільки вони коштують
Після трансферу 19-річного вінгера Лукаса Феррейри, чисельність бразильської колонії донецького "Шахтаря" перевалила за десяток.
РБК-Україна проаналізувала південноамериканський загін "гірників".
Кевін, Еліас та інші
Зараз в офіційній заявці "Шахтаря" вже 11 виконавців з Бразилії. Більшість з них за ігровим амплуа – півзахисники: таких у складі семеро. Троє "чарівників м'яча" грають у захисті. Також є один чистий нападник.
Найдорожчий серед бразильських легіонерів "Шахтаря" за оцінками Transfermarkt – 22-річний півзахисник Кевін, якого оцінюють у 12 мільйонів євро. Далі йдуть нападник Кауан Еліас (11 млн) та ще один гравець середини поля – Марлон Гомес (10 млн).
Загальна ж вартість бразильського легіону донеччан – 70 мільйонів євро.
Повний список бразильців "Шахтаря" виглядає так:
Марлон Сантос (захисник, 29 років, вартість – 3 млн євро)
Педро Енріке (захисник, 23 роки, 3 млн)
Вінісіус Тобіас (захисник, 21 рік, 5 млн)
Марлон Гомес (півзахисник, 21 рік, 10 млн)
Егіналду (півзахисник, 21 рік, 4 млн)
Кевін (півзахисник, 22 роки, 12 млн)
Аліссон Сантана (півзахисник, 19 років, 9 млн)
Лукас Феоррейра (півзахисник, 19 років, 5 млн)
Педріньйо (півзахисник, 27 років, 5 млн)
Невертон (півзахисник, 20 років, 3 млн)
Кауан Еліас (нападник, 19 років, 11 млн)
Кевін – найдорожчий співвітчизник серед "гірників" (фото: ФК "Шахтар")
