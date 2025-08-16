ua en ru
Скільки бразильців стало в "Шахтарі" після трансферу Феррейри та скільки вони коштують

Субота 16 серпня 2025 21:11
Скільки бразильців стало в "Шахтарі" після трансферу Феррейри та скільки вони коштують Фото: Бразильські виконавці стали лідерами донецького клубу (ФК "Шахтар")
Автор: Андрій Костенко

Після трансферу 19-річного вінгера Лукаса Феррейри, чисельність бразильської колонії донецького "Шахтаря" перевалила за десяток.

РБК-Україна проаналізувала південноамериканський загін "гірників".

Кевін, Еліас та інші

Зараз в офіційній заявці "Шахтаря" вже 11 виконавців з Бразилії. Більшість з них за ігровим амплуа – півзахисники: таких у складі семеро. Троє "чарівників м'яча" грають у захисті. Також є один чистий нападник.

Найдорожчий серед бразильських легіонерів "Шахтаря" за оцінками Transfermarkt – 22-річний півзахисник Кевін, якого оцінюють у 12 мільйонів євро. Далі йдуть нападник Кауан Еліас (11 млн) та ще один гравець середини поля – Марлон Гомес (10 млн).

Загальна ж вартість бразильського легіону донеччан – 70 мільйонів євро.

Повний список бразильців "Шахтаря" виглядає так:

Марлон Сантос (захисник, 29 років, вартість – 3 млн євро)

Педро Енріке (захисник, 23 роки, 3 млн)

Вінісіус Тобіас (захисник, 21 рік, 5 млн)

Марлон Гомес (півзахисник, 21 рік, 10 млн)

Егіналду (півзахисник, 21 рік, 4 млн)

Кевін (півзахисник, 22 роки, 12 млн)

Аліссон Сантана (півзахисник, 19 років, 9 млн)

Лукас Феоррейра (півзахисник, 19 років, 5 млн)

Педріньйо (півзахисник, 27 років, 5 млн)

Невертон (півзахисник, 20 років, 3 млн)

Кауан Еліас (нападник, 19 років, 11 млн)

Скільки бразильців стало в &quot;Шахтарі&quot; після трансферу Феррейри та скільки вони коштують

Кевін – найдорожчий співвітчизник серед "гірників" (фото: ФК "Шахтар")

Раніше повідомили, з ким "Динамо", "Шахтар" і "Полісся" зіграють за футбольну осінь в єврокубках.

Також читайте, на яких місцях "Динамо", "Шахтар" та інші клуби України в оновленому рейтингу УЄФА.

