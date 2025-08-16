ua en ru
Сколько бразильцев стало в "Шахтере" после трансфера Феррейры и сколько они стоят

Суббота 16 августа 2025 21:11
Фото: Бразильские исполнители стали лидерами донецкого клуба (ФК "Шахтер")
Автор: Андрей Костенко

После трансфера 19-летнего вингера Лукаса Феррейры, численность бразильской колонии донецкого "Шахтера" перевалила за десяток.

РБК-Украина проанализировало южноамериканский отряд "горняков".

Кевин, Элиас и другие

Сейчас в официальной заявке "Шахтера" уже 11 исполнителей из Бразилии. Большинство из них по игровому амплуа - полузащитники: таких в составе семеро. Трое "кудесников мяча" играют в защите. Также есть один чистый нападающий.

Самый дорогой среди бразильских легионеров "Шахтера" по оценкам Transfermarkt - 22-летний полузащитник Кевин, которого оценивают в 12 миллионов евро. Далее следуют нападающий Кауан Элиас (11 млн) и еще один игрок середины поля - Марлон Гомес (10 млн).

Общая же стоимость бразильского легиона донетчан - 70 миллионов евро.

Полный список бразильцев "Шахтера" выглядит так:

Марлон Сантос (защитник, 29 лет, стоимость - 3 млн евро)

Педро Энрике (защитник, 23 года, 3 млн)

Винисиус Тобиас (защитник, 21 год, 5 млн)

Марлон Гомес (полузащитник, 21 год, 10 млн)

Эгиналду (полузащитник, 21 год, 4 млн)

Кевин (полузащитник, 22 года, 12 млн)

Алиссон Сантана (полузащитник, 19 лет, 9 млн)

Лукас Феоррейра (полузащитник, 19 лет, 5 млн)

Педриньо (полузащитник, 27 лет, 5 млн)

Невертон (полузащитник, 20 лет, 3 млн)

Кауан Элиас (нападающий, 19 лет, 11 млн)

Сколько бразильцев стало в &quot;Шахтере&quot; после трансфера Феррейры и сколько они стоят

Кевин - самый дорогой соотечественник среди "горняков" (фото: ФК "Шахтер")

Ранее сообщили, с кем "Динамо", "Шахтер" и "Полесье" сыграют за футбольную осень в еврокубках.

Также читайте, на каких местах "Динамо", "Шахтер" и другие клубы Украины в обновленном рейтинге УЕФА.

