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Скільки білка потрібно дорослій людині: названо адекватну норму

Фото: Скільки треба білка дорослій людині (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Білок - це ключовий елемент здорового харчування, який виконує життєво важливі функції в організмі: будує м’язи, тканини, ферменти, гормони та підтримує імунітет. Однак не всі знають, яка саме добова кількість білка є оптимальною для дорослої людини.

Як отримати білок з їжі та скільки його потрібно, розповідає РБК-Україна з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Рекомендовані норми білка для людини

Для більшості дорослих добова потреба у білку становить від 60 до 120 грамів залежно від віку, статі, ваги та рівня фізичної активності. У середньому для здорової людини в нормальній вазі достатньо 1-1,6 г білка на кілограм маси тіла.

Фізично активним людям, спортсменам, вагітним жінкам та літнім людям білка потрібно більше - до 1,6 г/кг і навіть вище.

Чому білок важливий

Білок допомагає:

  • Схуднути, зменшуючи апетит і прискорюючи метаболізм;
  • Наростити м’язи, особливо в поєднанні з фізичними вправами;
  • Підтримати здоров’я кісток і тканин;
  • Запобігти віковим змінам, таким як втрата м’язової маси.

Небезпеки надлишку білка - міф?

Побоювання щодо шкоди від високобілкової дієти, зокрема впливу на нирки, наразі не мають науково доведеного підтвердження для здорових людей. Однак людям із хронічними хворобами нирок слід проконсультуватися з лікарем перед зміною раціону.

Як отримати білок із їжі

Хорошими джерелами є:

  • М’ясо, риба, яйця, молочні продукти;
  • Рослинні альтернативи: бобові, тофу, горіхи, кіноа;
  • Веганські білкові добавки.

Слід пам’ятати, що 100 г продукту не дорівнює 100 г білка. Наприклад, шматок м’яса вагою 200 г містить близько 60 г білка, а одне яйце - лише 6 г.

Білок  це не лише "будівельний матеріал" для м’язів, а й важливий чинник довготривалого здоров’я. Уникайте дефіциту, обирайте якісні джерела та слідкуйте за балансом - це простий крок до кращого самопочуття і міцного імунітету.

 

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