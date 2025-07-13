Секрет, який виробники приховують: ось чому не треба купувати знежирену молочку

Протягом десятиліть нас переконували, що знежирені молочні продукти - це шлях до здоров'я, стрункої фігури та довголіття. Але чи справді це так?

РБК-Україна розповідає, чи варто купувати знежирену молочку та які можуть бути ризики для організму.

Міф про "здорову" знежирену молочку

"Прихований" цукор та інші добавки

Коли виробники видаляють жир з молочних продуктів, вони одночасно позбавляють їх смаку та текстури. Щоб компенсувати це і зробити продукт привабливим для споживача, вони щедро додають цукор, штучні підсолоджувачі, крохмаль, загусники та інші хімічні добавки.

Надлишок цукру в раціоні, навіть з "корисної" знежиреної молочки, призводить до різких стрибків інсуліну, що сприяє накопиченню жиру (особливо вісцерального, навколо органів), збільшує ризик цукрового діабету 2 типу, запальних процесів в організмі та серцево-судинних захворювань. Штучні підсолоджувачі можуть порушувати мікрофлору кишечника та навіть посилювати тягу до солодкого.

Втрата жиророзчинних вітамінів

Молочний жир є джерелом важливих жиророзчинних вітамінів: A, D, E та K2. Ці вітаміни відіграють ключову роль у багатьох життєво важливих процесах.

Вітамін D критично важливий для засвоєння кальцію та здоров'я кісток, імунної системи, настрою. Його дефіцит пов'язаний з остеопорозом, частими застудами, депресією.

Вітамін А необхідний для зору, імунітету та здоров'я шкіри.

Вітамін K2 відіграє ключову роль у транспортуванні кальцію в кістки, запобігаючи його відкладенню в судинах (що є причиною атеросклерозу). Він практично відсутній у знежирених продуктах.

Без жиру ці вітаміни просто не засвоюються організмом. Навіть якщо виробник штучно "збагачує" знежирене молоко вітаміном D, його біодоступність буде набагато нижчою без супутніх жирів.

Відсутність відчуття ситості та переїдання

Жири є одним із трьох макронутрієнтів (поряд з білками та вуглеводами), які забезпечують відчуття ситості.

Вживаючи знежирені продукти, ви отримуєте менше калорій, але швидше знову відчуваєте голод. Це може призвести до компенсаторного переїдання протягом дня, збільшення загального споживання калорій та, парадоксально, набору ваги. Організм, не отримуючи необхідних жирів, прагне компенсувати це іншими продуктами, часто менш корисними.

Вплив на гормональний фон

Жири відіграють ключову роль у виробленні гормонів, включаючи статеві гормони. Холестерин, що міститься в жирах, є попередником для синтезу естрогену, тестостерону та інших життєво важливих гормонів.

Дефіцит здорових жирів у раціоні може порушити гормональний баланс, що може призвести до проблем з репродуктивною системою, настроєм та загальним самопочуттям.

Негативний вплив на метаболізм

Дослідження показують, що люди, які вживають цільні молочні продукти, часто мають кращий метаболізм і навіть нижчий ризик ожиріння та діабету 2 типу, ніж ті, хто надає перевагу знежиреним аналогам. Це пояснюється тим, що цільні жири у молоці можуть сприяти кращій регуляції рівня цукру в крові та посилювати відчуття ситості.

Яка молочка дійсно корисна?

Обирайте цільні молочні продукти, які не пройшли агресивну обробку та зберегли свій природний жир.

Молоко: Звичайної жирності (3,2%, 2,5%).

Йогурт: Натуральний, без цукру, з високим вмістом жиру (наприклад, грецький йогурт).

Сир: Твердий, м'який, кисломолочний сир природної жирності.

Звертайте увагу на склад: чим менше інгредієнтів, тим краще. Не бійтеся натурального жиру, адже він є джерелом енергії, допомагає засвоювати вітаміни та дарує відчуття ситості.