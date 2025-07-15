Сколько белка нужно взрослому человеку: названа адекватная норма

Рекомендуемые нормы белка для человека

Для большинства взрослых суточная потребность в белке составляет от 60 до 120 граммов в зависимости от возраста, пола, веса и уровня физической активности. В среднем для здорового человека в нормальном весе достаточно 1-1,6 г белка на килограмм массы тела.

Физически активным людям, спортсменам, беременным женщинам и пожилым людям белка нужно больше - до 1,6 г/кг и даже выше.

Почему белок важен

Белок помогает:

Похудеть, уменьшая аппетит и ускоряя метаболизм;

Нарастить мышцы, особенно в сочетании с физическими упражнениями;

Поддержать здоровье костей и тканей;

Предотвратить возрастные изменения, такие как потеря мышечной массы.

Опасности избытка белка - миф?

Опасения относительно вреда от высокобелковой диеты, в частности влияния на почки, пока не имеют научно доказанного подтверждения для здоровых людей. Однако людям с хроническими болезнями почек следует проконсультироваться с врачом перед изменением рациона.

Как получить белок из пищи

Хорошими источниками являются:

Мясо, рыба, яйца, молочные продукты;

Растительные альтернативы: бобовые, тофу, орехи, киноа;

Веганские белковые добавки.

Следует помнить, что 100 г продукта не равно 100 г белка. Например, кусок мяса весом 200 г содержит около 60 г белка, а одно яйцо - всего 6 г.

Белок это не только "строительный материал" для мышц, но и важный фактор долговременного здоровья. Избегайте дефицита, выбирайте качественные источники и следите за балансом - это простой шаг к лучшему самочувствию и крепкому иммунитету.