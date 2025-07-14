Названо 3 категорії людей, яким краще відмовитися від сметани: кому вона шкодить

Сметана - популярний кисломолочний продукт, який часто з’являється на українському столі. Вона додає ніжності борщу, покращує смак вареників і є основою багатьох соусів. Але, як і будь-який харчовий продукт, сметана підходить не всім.

РБК-Україна розповідає про 3 категорії людей, кому не варто вживати цей кисломолочний продукт.

Люди з підвищеним холестерином і серцево-судинними захворюваннями

Сметана містить велику кількість насичених жирів і холестерину. Надмірне її споживання може сприяти розвитку атеросклерозу, підвищенню рівня "поганого" холестерину (ЛПНЩ) і загостренню серцевих хвороб. Особливо ризиковано вживати жирну домашню сметану людям із гіпертонією, ішемічною хворобою серця та після інфарктів.

Люди з непереносимістю лактози або захворюваннями ШКТ

У сметані міститься лактоза - молочний цукор, який погано засвоюється людьми з лактазною недостатністю. Результатом можуть бути здуття, біль у животі, діарея та дискомфорт. Також сметана може дратувати слизову оболонку шлунка при гастриті, виразці чи панкреатиті, навіть у невеликих кількостях.

Люди з надмірною вагою або ожирінням

Сметана - це продукт з високою калорійністю: 100 г може містити до 250 калорій (залежно від жирності). Часте її вживання у стравах сприяє переїданню та набору зайвої ваги. Людям, які контролюють калорійність свого раціону або прагнуть схуднути, краще уникати жирної сметани, навіть у невеликих порціях.

Для тих, хто любить сметану, але має протипоказання, варто звернути увагу на знежирені аналоги або кисломолочні продукти з пробіотиками. Також можна замінити сметану грецьким йогуртом без добавок - він має схожу консистенцію, але менш калорійний і легше засвоюється.

Універсальної поради не існує, але варто пам’ятати: навіть корисний продукт може нашкодити, якщо ігнорувати індивідуальні особливості організму.