Скільки авіаударів завдала Росія по Україні за тиждень: відповідь Зеленського

Росія за тиждень завдала по Україні сотні атак різними видами зброї. Окупанти випустили понад тисячу бомб і сотні дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в Telegram.
За словами глави держави, РФ за останній тиждень випустила по Україні близько 1200 керованих авіаційних бомб, майже 870 ударних дронів і понад 80 ракет різних типів.
"Кожен "шахед", кожна авіаційна бомба, які використовує Росія, - це, зокрема, і компоненти, які постачаються в обхід санкцій. У цій зброї - понад 82 тисячі іноземних складників", - повідомив президент.
Зеленський наголосив, що Україна щодня працює з партнерами, щоб ухвалювалися рішення для підтримки, яка рятує життя: постачання ППО, інвестиції в оборонне виробництво, посилення санкцій проти Росії.
"І ми продовжуємо нашу роботу, щоб наблизити чесний мир і забезпечити надійні гарантії безпеки", - додав він.
Нагадаємо, цього тижня, 7 березня, Росія завдала комбінованого удару з ракетами і дронами по Україні. Під ударом знову була енергетична та газова інфраструктура.
Було влучання у Харкові, Тернопільській, Одеській, Чернігівській областях. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.
Цієї ночі окупанти випустили по Україні 119 дронів. Протиповітряна оборона працювала в 12 областях України. Вдалося збити 73 дрони, ще 37 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).
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