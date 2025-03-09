Сколько авиаударов нанесла Россия по Украине за неделю: ответ Зеленского

Россия за неделю нанесла по Украине сотни атак различными видами оружия. Оккупанты выпустили более тысячи бомб и сотни дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в Telegram.
По словам главы государства, РФ за последнюю неделю выпустила по Украине около 1200 управляемых авиационных бомб, почти 870 ударных дронов и более 80 ракет различных типов.
"Каждый "шахед", каждая авиационная бомба, которые использует Россия, - это, в частности, и компоненты, которые поставляются в обход санкций. В этом оружии - более 82 тысяч иностранных составляющих", - сообщил президент.
Зеленский подчеркнул, что Украина ежедневно работает с партнерами, чтобы принимались решения для поддержки, которая спасает жизни: поставки ПВО, инвестиции в оборонное производство, усиление санкций против России.
"И мы продолжаем нашу работу, чтобы приблизить честный мир и обеспечить надежные гарантии безопасности", - добавил он.
Напомним, на этой неделе, 7 марта, Россия нанесла комбинированный удар с ракетами и дронами по Украине. Под ударом снова была энергетическая и газовая инфраструктура.
Было попадание в Харькове, Тернопольской, Одесской, Черниговской областях. Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.
Этой ночью оккупанты выпустили по Украине 119 дронов. Противовоздушная оборона работала в 12 областях Украины. Удалось сбить 73 дрона, еще 37 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны (без негативных последствий).
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