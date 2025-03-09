Сколько авиаударов нанесла Россия по Украине за неделю: ответ Зеленского

По словам главы государства, РФ за последнюю неделю выпустила по Украине около 1200 управляемых авиационных бомб, почти 870 ударных дронов и более 80 ракет различных типов.

"Каждый "шахед", каждая авиационная бомба, которые использует Россия, - это, в частности, и компоненты, которые поставляются в обход санкций. В этом оружии - более 82 тысяч иностранных составляющих", - сообщил президент.



Зеленский подчеркнул, что Украина ежедневно работает с партнерами, чтобы принимались решения для поддержки, которая спасает жизни: поставки ПВО, инвестиции в оборонное производство, усиление санкций против России.

"И мы продолжаем нашу работу, чтобы приблизить честный мир и обеспечить надежные гарантии безопасности", - добавил он.