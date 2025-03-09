Україну атакували 119 дронів. ППО працювала у половині областей

Росія випустила по Україні 119 дронів вночі 9 березня. Протиповітряна оборона працювала в 12 областях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Ще 37 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Протиповітряна оборона збила 73 дрони. Сили ППО працювали у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.

Атаку відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Цієї ночі (з 19:00 8 березня) ворог випустив дрони з шести напрямків - Орел, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ (Росія), Чауда (Крим).

Наслідки атаки РФ

Повітряні сили зазначили, що внаслідок ворожої атаки постраждали Донецька, Харківська, Полтавська, Черкаська, Сумська області та Запоріжжя.

Як відомо, вночі у Києві працювали сили ППО. За даними Київської міської військової адміністрації, росіяни випустили на Київ понад 30 дронів. На підступах до столиці збили 12 безпілотників.

Також окупанти атакували критичну інфраструктуру у Запоріжжі. Внаслідок атаки виникла пожежа. Жителів Запоріжжя та сусідніх населених пунктів попереджали про проблеми з постачанням газу та тепла.

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