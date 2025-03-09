Скільки авіаударів завдала Росія по Україні за тиждень: відповідь Зеленського

Росія за тиждень завдала по Україні сотні атак різними видами зброї. Окупанти випустили понад тисячу бомб і сотні дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в Telegram.

За словами глави держави, РФ за останній тиждень випустила по Україні близько 1200 керованих авіаційних бомб, майже 870 ударних дронів і понад 80 ракет різних типів.

"Кожен "шахед", кожна авіаційна бомба, які використовує Росія, - це, зокрема, і компоненти, які постачаються в обхід санкцій. У цій зброї - понад 82 тисячі іноземних складників", - повідомив президент.



Зеленський наголосив, що Україна щодня працює з партнерами, щоб ухвалювалися рішення для підтримки, яка рятує життя: постачання ППО, інвестиції в оборонне виробництво, посилення санкцій проти Росії.

"І ми продовжуємо нашу роботу, щоб наблизити чесний мир і забезпечити надійні гарантії безпеки", - додав він.