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Скільки авіаударів завдала Росія по Україні за тиждень: відповідь Зеленського

Київ, Неділя 09 березня 2025 12:58
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Скільки авіаударів завдала Росія по Україні за тиждень: відповідь Зеленського Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія за тиждень завдала по Україні сотні атак різними видами зброї. Окупанти випустили понад тисячу бомб і сотні дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в Telegram.

За словами глави держави, РФ за останній тиждень випустила по Україні близько 1200 керованих авіаційних бомб, майже 870 ударних дронів і понад 80 ракет різних типів.

"Кожен "шахед", кожна авіаційна бомба, які використовує Росія, - це, зокрема, і компоненти, які постачаються в обхід санкцій. У цій зброї - понад 82 тисячі іноземних складників", - повідомив президент.

Зеленський наголосив, що Україна щодня працює з партнерами, щоб ухвалювалися рішення для підтримки, яка рятує життя: постачання ППО, інвестиції в оборонне виробництво, посилення санкцій проти Росії.

"І ми продовжуємо нашу роботу, щоб наблизити чесний мир і забезпечити надійні гарантії безпеки", - додав він.

Повітряні атаки Росії

Нагадаємо, цього тижня, 7 березня, Росія завдала комбінованого удару з ракетами і дронами по Україні. Під ударом знову була енергетична та газова інфраструктура.

Було влучання у Харкові, Тернопільській, Одеській, Чернігівській областях. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Цієї ночі окупанти випустили по Україні 119 дронів. Протиповітряна оборона працювала в 12 областях України. Вдалося збити 73 дрони, ще 37 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

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