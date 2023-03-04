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Скільки авіаударів росіяни завдають по Україні кожного дня: відповідь Ігната

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Україна, Субота 04 березня 2023 17:20
Скільки авіаударів росіяни завдають по Україні кожного дня: відповідь Ігната Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform com ua)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові кожного дня завдають від 30 до 40 авіаударів по території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі національного телемарафону.

Росіяни використовують всі методи розвідки, зокрема, радіолокаційну, агентурну, повітряну та космічну. Саме тому загроза запусків ракет наразі існує.

"У них і стратегічна авіація, яка переміщується усією країною на далекий схід, і тактична авіація, яка постійно переміщається", - сказав Ігнат.

За його словами, неважливо, де буде знаходитися ворожий літак. Для атаки по Україні він може прилетіти навіть з іншого аеродрому. Речник Повітряних сил ЗСУ додав, що загроза запусків ракет може бути будь-коли.

Окупанти тримають певну кількість кораблів у Чорному морі, частина з них є ракетоносіями "Калібрів". Самі пуски ракет можна здійснювати з будь-якого моря, не виходячи навіть з бухти.

"Кожного дня окупанти завдають близько 30-40 ударів. Водночас і у нашої авіації дуже багато вильотів. Відповідно до завдань та погодних умов активність може бути різна", - розповів Ігнат.

Нагадаємо, що у Повітряних силах ЗСУ очікують від партнерів постачань додаткових батарей NASAMS і ракет до них. Оскільки це б посилило захист українських об'єктів інфраструктури від ударів ворога.

Росія може завдавати обстрілів по українській інфраструктурі не прив'язуючись до якихось символічних дат.

Російські окупанти намагаються атакувати Україну за допомогою іранських дронів-камікадзе для того, щоб виявити місця розташування протиповітряної оборони та виснажити її.

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