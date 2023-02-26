ua ru
Нд, 26 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Може бути у будь-який момент. Ігнат порадив не прив'язувати до дат обстріли з боку РФ

Новость на русском →
Україна, Неділя 26 лютого 2023 17:58
Може бути у будь-який момент. Ігнат порадив не прив'язувати до дат обстріли з боку РФ Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (АрміяInform)
Автор: Наталія Кава

Росія може завдавати обстрілів по українській інфраструктурі не прив'язуючись до якихось символічних дат.

Про це пише РБК-Україна з посилання на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі національного телемарафону.

"Я зараз перебуваю у Вінниці, і люди в ці дні тут, як і на заході України, очікують на удари далекобійними ракетами... Ми говоримо, що ворог атакуватиме критичну інфраструктуру, і прив'язуємося до символічних дат. Однак у нас війна, і удар може бути у будь-який момент", - сказав він.

Він зауважив, що у більшості східних областей люди живуть під постійними обстрілами.

"Я хочу сказати, що в режимі щоденного очікування живуть Харківська, Одеська, Запорізька, Херсонська області. Вибухи там лунають, удари. Жителі не обирають собі там дату 23-24 лютого - вони живуть із цим. І Україна має знати, що там дуже гаряче", - підкреслив Ігнат.

Раніше РБК-Україна повідоляло, що росіяни не змогли створити на території України зимовий блекаут. Українські енергетики змогли адаптуватись і швидко відновлювати інфраструктуру після масштабних обстрілів.

При цьому українські Повітряні сили перебували у стані цілодобової готовності на тлі можливих провокацій росіян на річницю вторгнення.

Нагадаємо, раніше Ігнат заявив, що росіяни навмисно збільшили кількість обстрілів України до річниці вторгнення.

Також ми писали, що, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, новий великий наступ росіян може розпочатися на річницю вторгнення в Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Резніков про втрати росіян під Бахмутом: по 500 убитих солдатів щодня
Резніков про втрати росіян під Бахмутом: по 500 убитих солдатів щодня
DAILY
Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни