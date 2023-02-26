Може бути у будь-який момент. Ігнат порадив не прив'язувати до дат обстріли з боку РФ
Росія може завдавати обстрілів по українській інфраструктурі не прив'язуючись до якихось символічних дат.
Про це пише РБК-Україна з посилання на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі національного телемарафону.
"Я зараз перебуваю у Вінниці, і люди в ці дні тут, як і на заході України, очікують на удари далекобійними ракетами... Ми говоримо, що ворог атакуватиме критичну інфраструктуру, і прив'язуємося до символічних дат. Однак у нас війна, і удар може бути у будь-який момент", - сказав він.
Він зауважив, що у більшості східних областей люди живуть під постійними обстрілами.
"Я хочу сказати, що в режимі щоденного очікування живуть Харківська, Одеська, Запорізька, Херсонська області. Вибухи там лунають, удари. Жителі не обирають собі там дату 23-24 лютого - вони живуть із цим. І Україна має знати, що там дуже гаряче", - підкреслив Ігнат.
Раніше РБК-Україна повідоляло, що росіяни не змогли створити на території України зимовий блекаут. Українські енергетики змогли адаптуватись і швидко відновлювати інфраструктуру після масштабних обстрілів.
При цьому українські Повітряні сили перебували у стані цілодобової готовності на тлі можливих провокацій росіян на річницю вторгнення.
Нагадаємо, раніше Ігнат заявив, що росіяни навмисно збільшили кількість обстрілів України до річниці вторгнення.
Також ми писали, що, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, новий великий наступ росіян може розпочатися на річницю вторгнення в Україну.
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